Vali Kaymak şehit kardeşinin düğününe katıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak, şehit polis Ersan Gürpınar'ın kız kardeşinin düğün törenine katıldı.

Kaymak, 11 Mayıs 2016 yılında Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Ersan Gürpınar'ın kız kardeşi İclal Gürpınar ile Hakan Meral çiftinin düğün merasimine katılarak çifte mutluluk diledi.

Düğüne, İl Emniyet Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.

Kaynak: AA