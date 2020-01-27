Vali Kaymak: "Samsunspor'a Batıpark'tan yer vereceğiz"

27.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:27

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor'a Batı Park'tan bir yer verileceğini açıkladı.



Samsunspor'un 2 puan farkla lider olduğunu hatırlatan Kaymak, "Dünkü maçta bile 17- 18 bin kişi vardı. Tam bir Süper Lig havasındayız. Tek eksiğimiz Süper Lig'de olmamamız. O anlamda Yüksel Yıldırım bence bu şehir için büyük bir şans. Türkiye'deki tüm takımların parasal sorunları var. Bakın biz hiç parayı konuşmuyoruz. Sadece yendik yenmedik onu konuşuyoruz. Bu şehir için güzel bir ortam var. Ümit ederim bu yatırımlar bu ortam bizi başarıya götürür. Önümüzdeki senelerde de hızla Süper Lig'e çıkarız. Samsunspor için Batı Park'taki Okçuluk Tesisleri'nin bulunduğu alandan bir yer istediler. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Samsunpor Kulübü Derneğine buradan bir yer vereceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA