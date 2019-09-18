Vali Kaymak: "Samsun tarım potansiyeli yüksek bir şehir"

18.09.2019 13:36

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun tarım potansiyeli yüksek bir şehir. Şehrimizin nüfusunun yüzde 40'ına yakını tarımdan geçimini sağlıyor. Bu geçim yolunu daha da katma değerini artırarak insanlarımıza daha sağlıklı gıda üretmek ve bu bölgedeki insanların da kazançlarını daha çok artırmaya yönelik çalışmalar var" dedi.



"2. Tarım Koordinasyon Toplantısı" Atakum ilçesinde bir otelde yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı müdürlerin katıldığı toplantıda konuşan Vali Kaymak, Samsun'un tarım potansiyeline dikkat çekti.



"Nüfusun yüzde 40'ına yakını tarımdan geçimini sağlıyor"



Samsun'un tarım özelliği ile bölgeye öncülük ve liderlik yaptığını kaydeden Vali Kaymak, "O anlamda bütün tarımsal alanda faaliyet yapan bütün kurumlar burada. Bu kurumların da çalışmasıyla ilgili zaman zaman bir aya geliyoruz Samsun'da kurulu bulunan yaklaşık 16 tarımsal alanda faaliyet yapan tarım, ziraat, hayvancılıkla, balıkçılıkla ilgili bütün kurumların bir koordinasyonu gerektiğini düşündük. Ayda bir tarım kuruluşları koordinasyon toplantısı yapıyoruz. 2 yıldır Samsun Valisi olarak görev yapıyorum. Her kurum kendine verilen görevleri yasa mevzuat gereği yapmaya çalışıyor. Kurumların birbirleriyle koordine olmaları halinde çok daha pratik ve iyi sonuçlar alacakları çalışmalar oluyor. Samsun tarım potansiyeli yüksek bir şehir. Şehrimizin nüfusunun yüzde 40'ına yakını tarımdan geçimini sağlıyor. Bu geçim yolunu daha da katma değerini artırarak insanlarımıza daha sağlıklı gıda üretmek ve bu bölgedeki insanların da kazançlarını daha çok artırmaya yönelik çalışmalar var" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Vali Kaymak, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilat müdürlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı ve koordinasyonu gerektiren hususları görüştü. - SAMSUN

Kaynak: İHA