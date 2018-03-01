Vali Kaymak: "Samsun Karadeniz'in Amiral Gemisi"

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Ekonomi Toplantısı'nda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun jeopolitik yapısıyla, coğrafik yapısıyla, 4 ulaşım aksıyla, Çarşamba ve Bafra gibi büyük iki ovasıyla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin amiral gemisidir" dedi.

İl Ekonomi Toplantısı Vali Osman Kaymak'ın başkanlığında SASKİ Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Vali Kaymak yaparken, kamu kurumu amirleri ve temsilcileri de kendi fikir ve görüşlerini yetkililerle paylaştılar.

"Samsun, Karadeniz'in amiral gemisi"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Osman Kaymak, "Bu toplantılar bence çok anlamlı toplantılar. İlimizin genel ve ekonomik yapısının masaya yatırılacağı bu toplantıya kurumların katılarak fikir beyan etmeleri gerekir. Ayrıca bundan sonraki toplantılarımıza milletvekillerimizi de davet etmeliyiz. Buradaki konular ilin bütün sektörlerini ilgilendirecektir. O yüzden bu toplantıyı çok önemsiyorum. Benim aslında vali olarak kendime özellikle çalışma alanı olarak seçtiğim alanlardan birisi istihdam ve ekonomi alanlarıdır. Daha önceki çalıştığım yerlerde bu alanları eğitim ile birlikte kendime bir iş olarak edinmişimdir. Bu zamana kadar ilimizde çok güzel çalışmalar yapılmış ve ilimiz belli bir seviyeye gelmiş. Samsun jeopolitik yapısıyla, coğrafik yapısıyla, 4 ulaşım aksıyla, Çarşamba ve Bafra gibi büyük iki ovasıyla birlikte Karadeniz Bölgesinin amiral gemisidir. Samsun bütün bu konuları kullanarak daha iyi bir yere gelebilir. Samsun'un daha çok üreten bir il olması Türkiye'nin güçlenmesi anlamını taşır. Samsun'un potansiyeli çok yüksek, bu potansiyeli daha iyi kullanabileceğinin düşünüyorum. Bu çerçevede herkes her alanda daha çok açılım sağlayacak. Bölgenin amiral iliyseniz burada yapacağınız bu açılım hem ülkeyi hem de bölgeyi etkileyecektir. O yüzden ilimizi ve ülkemizi etkileyecek köklü çalışmalara ihtiyaç var. Bu çerçevede ikinci üniversite gündemde, konuşuluyor" diye konuştu.

"24 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza Samsun'da sunum yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Mart'ta sunum yapacaklarını ifade eden Kaymak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ikinci üniversitenin kurulması anlamında talimatları olmuş. Buranın nasıl bir üniversite olması için rektörümüzle konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde 24 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ilimizi ziyaret edecekler. Cumhurbaşkanımıza ileteceğimiz konular ve öneriler bu toplantıdan çıkabilir. Cumhurbaşkanımıza ziyareti sırasında ilimizin genelini etkileyen bir sunum ve brifing verme imkanımız olacak. Bu toplantı vesilesi ile Samsunumuza yapılan yatırımlar ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen kamu ve özel kurum yöneticileri ile tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Toplantımızın İlimiz ve Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından ilgili kurum müdürleri kurumlarıyla ilgili olarak birer sunum gerçekleştirdiler. Toplantıya ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Sezgin Üçüncü, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - SAMSUN