Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsü vakası yok"
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Samsun

Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsü vakası yok"

Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsü vakası yok" Samsun'da korona virüsü toplantısı Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da şu anda kora virüsü vakasının bulunmadığını, şüpheli birkaç vakanın test sonuçlarının da negatif çıktığını söyledi.

12.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:27
Vali Kaymak:

Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsü vakası yok"

Samsun'da korona virüsü toplantısı

SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'da şu anda kora virüsü vakasının bulunmadığını, şüpheli birkaç vakanın test sonuçlarının da negatif çıktığını söyledi.

Valilik öncülüğünde Samsun'daki kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile STK temsilcilerinin katılımıyla, korana virüsüne karşı alınabilecek tedbirler konusunda bir toplantı yapıldı. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç önemli açıklamalarda bulundu.

"Sosyal medyada çıkan dedikodulara inanmayın"

Samsun'da korona virüsü vakasının olmadığının altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sağlık Bakanlığımızın, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın talimatı doğrultusunda ilimizdeki tedbirleri koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün okulların dezenfekte edilmesi yönünde belediyeler ve kaymakamlıklara talimatı gönderdik. Bunlar yapılacak. Toplu ortamlarda bulunmamak, temizliğe dikkat etmek, paniğe kapılmadan bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda hareket etmek çok önemli. Havalimanında 'termal kamera' uygulamasını yapıyoruz. Yurt dışından gelen insanların ateşini ölçüyoruz, ateş olan varsa da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne alarak kontrol altına alıyoruz. Bu kişilerden alınan numuneler daha sonra bakanlığa gönderilerek teşhis ediliyor. Sosyal medyada çıkan dedikodulara inanmayın. Şu ana kadar ilimizde korana virüsü teşhisi yok. Şüphelenilenler oldu hepsinin testi negatif çıktı. Bu çıkmayacağı anlamını taşımaz. Tedbirlerimiz devam ediyor" dedi.

"Okullar temizlenecek, Cuma namazı kararımız yok"

Okulların komple temizleneceğini, cuma namazı kılınmasına engel teşkil edecek bir durumun olmadığını ifade eden Vali Kaymak, şunları söyledi:

"Bütün okullardaki sosyal faaliyetleri erteleyin diye talimat geldi. O yönüyle okulların tatil edilmesini bakanlığımız uygun görmedi. Öyle bir karar gelirse de duyururuz. Biz de olabildiği kadar sosyal etkinliklerin ertelenmesini arkadaşlara uyarıyoruz. Atakum'daki meslek lisemiz hijyen maddelerini üretiyorlar. Çok sayıda da sipariş alıyorlar. Öncelikle ilimizdeki ihtiyacın karşılanmasına yönelik arkadaşlarımıza talimatımız olacak. Cuma namazı kılınmaması yönünde bir kararımız yok. İran'da bu karar alındı. Biz camilerin temizliğini gündeme aldık. Belediyelerin bu konuda desteklerine ihtiyacımız var. Cami dernekleri de ortak kullanım alanlarının temizlenmesi konusunda ellerinden geleni yapabilirler."

Oruç: "Sosyal medyadaki fotoğraflar ve haberler gerçek değil"

Samsun'da korana virüsü vakası olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığına değinen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, "Şu ana kadar hiçbir vatandaşta korona virüsü teşhis edilmedi. Zaten Türkiye'de 1 vaka var. Önümüzdeki günlerde de olacağını çok zannetmiyoruz fakat tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Bu hastalıktan korkmaktan ziyade tedbir almak gerekiyor. Panik yapmadan, tedbirleri alarak bunun devamlılığını sağlayacağız. İlk defa bir virüsle karşılaşmıyoruz. Birçok virüs vakası atlattık. Türkiye olarak bu konularda tecrübeliyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Samsun'da bir vaka olmaz. Olası bir duruma karşı da hazırlıklıyız. Sosyal medyada Samsun'da olduğuna yönelik çıkan fotoğraflar ve haberlerin hiçbirisi Samsun'a ait değil. Şu anda karantina altına aldığımız vaka yok. Son 1 ay içerisinde birkaç vakamız oldu. Bunların testi de negatif çıktı. Eğer olası bir durum olursa bakanlığımız da bunu açıklayacaktır" diye konuştu.

Vali Kaymak ve yetkililer ayrıca toplantıya girerken birbirleriyle tokalaşmadılar. Toplantı öncesi ellerini dezenfekte eden yetkililere, toplantı öncesinde kolonya ikram edildi. Toplantıda alınan kararlar daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

Vali Kaymak: 'Samsun'da korona virüsü vakası yok'

Kaynak: İHA

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Vali Kaymak: "Samsun'da korona virüsü vakası yok"

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