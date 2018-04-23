Vali Kaymak Makamını Zeynep Naz Uzun'a Devretti

Samsun Valisi Osman Kaymak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Atakum Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Naz Uzun'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atakum Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Vali Osman Kaymak'ı ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Vali Kaymak, makam koltuğunu Zeynep Naz Uzun'a teslim etti. Uzun yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu önemli günde bana makamını devrettiği için sayın valimize çok teşekkür ediyorum. 98. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Valiler bulunduğu şehrin gelenek ve göreneklerine sahip çıkar, şehrini her yönden geliştirmeye çalışır. Sayın Valimiz Osman Kaymak'ta şehrimizin değerlerine sahip çıkarak her türlü fedakarlığı göstermektedir. Kendisine şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Kaymak, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Bu kutlama etkinlikleri kapsamında bu makamı sembolikte olsa öğrencilerimize devrediyoruz. Bugün de ben kendi makamımı Atakum Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Naz Uzun'a devrettim. 23 Nisan, Atatürk'ün dünyada çocuklara armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramıdır. Atatürk'ün çocuklara emanet ettiği ve dünyada bir daha eşi olmayan bu bayram vesilesi ile ben de bütün çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum. Sizi yetiştiren başta anne babalarınız olmak üzere öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Kaymak, konuşmalarının ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verereke, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen, Atakum Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri de hazır bulundu. - SAMSUN