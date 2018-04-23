Vali Kaymak Koltuğunu Uzun'a Bıraktı

Samsun Valisi Osman Kaymak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Uzun'a bıraktı.

Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Atakum Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymak, daha sonra makam koltuğunu Atakum Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Uzun'a bıraktı.

Uzun, yaşadığı heyecanı dile getirerek, "Valiler bulunduğu şehrin gelenek ve göreneklerine sahip çıkar, şehrini her yönden geliştirmeye çalışır. Valimiz Osman Kaymak'ta şehrimizin değerlerine sahip çıkarak her türlü fedakarlığı göstermektedir. Kendisine şehrimiz adına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymak da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan, Atatürk'ün dünyada çocuklara armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramıdır. Atatürk'ün çocuklara emanet ettiği ve dünyada eşi olmayan bu bayram vesilesi ile ben de bütün çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum. Sizi yetiştiren başta anne babalarınız olmak üzere öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymak, makamında ağırladığı öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.