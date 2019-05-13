Vali Kaymak: "Kayınvalideleri de Unutmayalım"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sadece öz anneler değil, kayınvalideler de annedir. Kayınvalideleri de unutmayalım. Onlara da saygıda ve hürmette kusur etmeyelim" dedi.

Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında Anneler Günü dolayısıyla Samsunum 1 Gemisi'nde düzenlenen iftar yemeğinde, Samsunlu milli sporcular ve onları yetiştiren anneleriyle bir araya geldi.

Milli Mücadele'nin başlangıç yılı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında Anneler Günü dolayısıyla, Samsunlu milli sporcular ve onları yetiştiren fedakar anneleri için düzenlene iftar yemeğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yaptığı konuşmasında, "Bu akşam 30 dalda 130 milli sporcumuz ve onları yetiştiren fedakar anneleri ile birlikteyiz. Özellikle bu gün bu programı sporcu kardeşlerimizin annelerinin anneler gününü kutlamak için düzenledik. Bu birbirinden başarılı yavruları yetiştirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin 'Anneler Günü' kutlu olsun. Ellerinizden öpüyoruz" dedi.

"Öncelikle hepinizin 'Anneler Günü'nü kutluyorum" diyerek konuşmasına başlayan Vali Osman Kaymak ise, "Bu akşam, ilimizi ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil ederek şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandıran birbirinden başarılı milli sporcularımızla ve onları yetiştiren fedakar anneleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birbirinden başarılı sporcuları yetiştirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Annelik çok fedakarlık ve özveri gerektiren bir iş. O yönüyle annelerin hakkı ödenmez. İnşallah annelerinin kıymetini bilen, onları üzmeyen, saygısızlık yapmayan bir nesil yetiştirmek için gayret edeceğiz. İnşallah bu vesileyle annelerimiz ve babalarımız bizlerden razı olur" şeklinde konuştu.

Annelerin yaşlandıklarında çocuklarından daha çok ilgi beklediğini ifade eden Kaymak, "Sadece öz anneler değil, kayınvalideler de annedir. Kayınvalideleri de unutmayalım. Onlara da saygıda ve hürmette kusur etmeyelim. Kendi annemiz gibi onlara da saygı gösterip eksikliklerini giderelim. İnşallah göreceksiniz ki annesine ve kayınvalidesine hizmet eden kimse hizmeti bulur. Atalarımız, hizmet edersen hizmet bulursun demiş. Sizler birbirinden başarılı milli sporcular yetiştiren annelersiniz. Sizin evlatlarınız uluslararası müsabakalarda milli birliğimizin sembolü olan Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okutturuyorlar. Bu yönüyle siz mili sporcularımıza ve sizleri yetiştiren fedakar annelerinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizin yolunu açık etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milli sporcuların annelerine çiçek hediye ederek, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Osman Kaymak ve Mustafa Demir, iftarın ardından Samsunum 1 Gemisi'nin güvertesinde milli sporcular ve anneleriyle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar yemeği programında Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu da hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA