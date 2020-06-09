Vali Kaymak'ın 'bayrak' hassasiyeti
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Vali Kaymak'ın 'bayrak' hassasiyeti

Samsun Valisi Osman Kaymak, kırsal mahalle ziyaretinde bir evin balkonunda asılı olan Türk bayrağının 'renginin solmuş' olduğunu fark ederek aileye 'yeni bayrak' hediye etti.

Vali Kaymak'ın 'bayrak' hassasiyeti
09.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:42

Samsun Valisi Osman Kaymak, kırsal mahalle ziyaretinde bir evin balkonunda asılı olan Türk bayrağının 'renginin solmuş' olduğunu fark ederek aileye 'yeni bayrak' hediye etti.

Vali Kaymak, Tekkeköy ilçesinde incelemeleri esnasında Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalledeki bir evin balkonunda asılı olan Türk bayrağının renginin solmuş olduğunu fark eden Vali Kaymak, hane halkını ziyaret ederek, bayrak ve Samsunspor forması hediye etti.

Kırsal mahalle ziyaretinde yolda karşılaştığı çocuklarla da sohbet edip hediyeler veren Samsun Valisi Kaymak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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