Vali Kaymak: "Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır"
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Vali Kaymak: "Hükümet konakları devletin temsil makamlarıdır"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Kaymak:
03.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:55

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra, Yakakent ve Alaçam'da yaptığı incelemeler sonunda yaptığı açıklamada "Güzel projelerle halkımızın hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaymak, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi alına alan korona virüsle çalışmalarında Samsun güzel imtihan verdi. Şu an normalleşme sürecine başladık. Kamu kurumları serbest çalışmaya göre almıştık. Mümkün olduğu kadar toplantıları yüz yüze yapmıyor, video konferans yapmaya çalışıyor idik. Artık sahaya çıktık. Yatırımlarımızı, çalışmalarımızı yerinde görmeye çalışıyorum. Bafra ilçemizde hükumet konağı, Tarım ilçe ve kız meslek lisemizi ziyaret ettik. Çok güzel maske üretimi yapılıyor, onları tebrik ediyoruz. Bafra'da hükumet konağı inşaatımız devam ediyor, incelemelerde bulunduk. Arkasından belediye ve jandarmaya yer arıyoruz. Yakakent'te de İçişleri Bakanımızın talimatı ile bölgemizdeki hükumet konakları ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Yakakent'te de bir hükumet konağı projemiz var. Orada da jandarma binasını yıkacağız, yerine 3 bin 500 metre karelik bir hükumet konağı hazırlığımız var. Proje çalışmaları devam ediyor. Alaçam'da da hükumet konağımız yetersiz, buraya da bin metre karelik hükumet konağı projemiz hazırlandı. İhalesi onaylandı, milli eğitim binası yıkılacak ve oraya hükumet konağı yapılacak. Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte yerinde incelemeler yapıyoruz. Normalleşme sürecinde işlerimizi takip ediyoruz. Bafra Hükumet Konağı, Yakakent Hükumet Konağı, Alaçam Hükumet Konağı, bir de Canik Hükumet Konağı projesi devam ediyor. Bütün bu projelerde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun büyük emek ve katkıları var. Milletvekillerimizle birlikte destek veriyorlar. Samsunlular adına Sayın Bakanıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir an önce inşaatlarımızı bitirerek halkın hizmetine sunarız. Hükumet konakları devletin gösterge temsil makamlarıdır. Bu güzel projelerle halkımızın hizmetlerini yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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