Vali Kaymak Havza Fizik Tedavi Merkezini Gezdi

Samsun Valisi Osman Kaymak, kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Murat İkiz ile termal sağlık hizmeti vermek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Havza Belediyesinin imzaladığı protokol çerçevesinde hizmet veren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Merkezi gezen Kaymak, burada tedavi gören hastalarla da sohbet etti.

Kaymak, merkezin fizik imkanlarıyla oldukça kaliteli hizmet verdiğini dile getirerek, "Burada halkımıza kaliteli hizmet vermemiz lazım. Burada fizik tedavi adına en modern uygulamalar yapılmakta. Şimdiden çok sayıda vatandaşımıza hizmet ediyor. Buradaki insanlarımızın yüzlerindeki mutluluk ifadesi, doğru işler yapıldığının göstergesidir." dedi.

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Recep Sancak da Samsun'da ilk defa Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde ergoterapi hizmeti verildiğini anlattı.

Bunun iş, uğraşı ve aktivite edindirilerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan terapi ve rehabilitasyon program olduğunu aktaran Sancak, "Ergoterapinin temel amacı felçli hastaların yemek yeme, giyinme, saç tarama gibi günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak. Kişinin ruhsal, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönlerini dikkate alır. Engelli bireyin işe yönlendirilmesi, mesleki eğitim alması, iş yerlerinde daha başarılı olmaları amaçlanmaktadır." diye konuştu.

İkiz ise merkezin inşası için yer tahsisini belediyenin yaptığını vurgulayarak, "7 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip ve 6 katlı olan Havza Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 63 oda, 100 yataklı ayaktan ve yatarak, kadın erkek hastaların tedavi amaçlı havuza alındığı termal havuzlar, fizik tedavi ve kür merkezi, spor ve egzersiz odaları, doktor odaları, lokanta, toplantı odaları ve otopark bulunuyor. Merkezimiz, Karadeniz'de tek, Türkiye'de üçüncü olarak en son teknolojik donanımla hizmet verecek kapasitededir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA