Vali Kaymak, Gençlerle Bir Araya Geldi
Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Mesnevi Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki üniversiteli gençlerle bir araya geldi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Mesnevi Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki üniversiteli gençlerle bir araya geldi.
İleri Düzey Liderlik programı kapsamında "Liderlik Atölyesinin" ilk konuğu olan Kaymak, gençlere tecrübelerini paylaştı.
Programın sonunda TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, Vali Kaymak'a tablo takdim etti.