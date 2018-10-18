Vali Kaymak, Gençlerle Bir Araya Geldi

Vali Kaymak, Gençlerle Bir Araya Geldi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Mesnevi Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Vali Kaymak, Gençlerle Bir Araya Geldi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Mesnevi Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

İleri Düzey Liderlik programı kapsamında "Liderlik Atölyesinin" ilk konuğu olan Kaymak, gençlere tecrübelerini paylaştı.

Programın sonunda TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, Vali Kaymak'a tablo takdim etti.

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