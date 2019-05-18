Vali Kaymak: "Etkinlikler Samsunumuza Ayrı Bir Değer Katacak"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı kutlamaları bu sene Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleşecektir. Yıl boyunca sürecek kutlamalar, istihdama, ekonomiye ve turizme katkı sunacak ve bu etkinlikler Samsunumuza ayrı bir değer katacaktır" dedi.

Vali Kaymak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Gençlerimizi, milletimizin en büyük zenginliği olarak kabul ediyoruz"

Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı bağımsızlık hareketinin milletin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayıldığını ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlandığını belirten Vali Kaymak, "Samsun'dan başlayan ve tüm yurda yayılan ulusal birlik ve beraberlik şuuru, kurtuluşa ulaşmamızın ana unsurudur. Bu anlamlı günün Cumhuriyetimizin gençlerine ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi geleceğe ışık tutacak ve aydınlatacak gençlerimiz için son derece önem arz etmektedir. Gençlerimizi, milletimizin en büyük zenginliği olarak kabul ediyor, onlara milletçe güveniyoruz. Biliyoruz ki gençlerimiz, Türkiye'nin geleceği, yarınlarımızın teminatıdır. Bu görevin sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin de çok çalışıp ileride kendilerine verilecek görevleri en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyoruz" dedi.

"Milli Mücadele ruhu Samsun'dan bütün Türkiye ve dünyaya yayılacak"

Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet olduğunu kaydeden Vali Kaymak, "Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluklarındandır. 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı kutlamaları bu sene Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleşecektir. Yıl boyunca sürecek kutlamalar, istihdama, ekonomiye ve turizme katkı sunacak ve bu etkinlikler Samsunumuza ayrı bir değer katacaktır. Elbette bu etkinliklerdeki birinci önceliğimiz, Türk gençliğinin milli hakimiyet ruhunu tekrar kavraması, kurtuluş ve şahlanış bilincinin gençliğimize aktarılmasıdır. Bu kutlu mücadelenin sadece ilk adımının atıldığı değil, aynı zamanda ruhunun da şekillendiği yer olan Samsun'da, bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gelecek nesillere aktaracak şekilde etkinlikler gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin de bu sorumluluk bilinciyle Milli Mücadele ruhunu Samsun'dan bütün Türkiye ve dünyaya yayacaklarına ve tarif edilemez bu coşkuyu geleceğe taşıyacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

Vali Kaymak ayrıca, 100. yılda Samsun Valisi olmaktan onur ve gurur duyduğunu sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA