Vali Kaymak: "Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına Tüm Halkımızı Davet Ediyorum"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılı kutlamalarına tüm halkı davet ettiğini söyledi.

Vali Osman Kaymak, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümünde Samsun'da gerçekleştirilecek kutlama programı hakkında bir açıklama yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Cumhuriyet Bayramımız, tüm yurtta olduğu gibi kurtuluşa ve kuruluşa giden yolda ilk adımın atıldığı Samsunumuzda da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 13.30'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak olan kutlama etkinlikleri, saat 13.45'te Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde son bulacak olan Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam edecek. Aynı gün akşam saat 20.00'de, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Atatürk Kültür Merkezinde 'Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri' sunulacak. 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 10.00'da valilik binasında bulunan 'Yaşayan Atatürk Salonu'nda tebrikat töreni yapılacak olup, saat 10.30'da Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı'nda kutlama programı gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında aynı gün akşam saat 18.30'da, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Valiliğimiz tarafından Cumhuriyet Resepsiyonu verilecek. Ayrıca yine aynı akşam saat 20.00'da, Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Orkestrası tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Cumhuriyet Bayramı Konseri' sunulacak. Tüm Samsunlu hemşehrilerimi büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü etkinlikleri ve 28 Ekim Pazar günü şanlı bayraklarımızla gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Yürüyüşümüze davet ediyorum. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN