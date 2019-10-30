Vali Kaymak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Vezirköprülü öğrencileri kabul etti

30.10.2019 17:18

Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Vezirköprü Meşeli İlkokulu öğrencilerini makamında misafir etti.

Kaymak, Okul Müdürü İhsan Akbulut ve öğrencilerden, Ankara ziyaretleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri tebrik eden Kaymak, ziyaretin ilçe ve Meşeli Mahallesi'nin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Kaymak, "Bu ziyaret sonrası çocuklarımız daha da idealist olmaları gerektiğini anlamışlardır diye düşünüyorum. Ankara'da gördükleri Anıtkabir ve birinci Meclis gibi değerlerimizin çocuklarımıza anlatılması ve Atatürk'ün tanıtılması çok önemli. Çocuklarımızın bunu çok iyi özümsemesi ve yerinde görmesi lazım. Bir şeyi kitaptan okumak ayrı, yerinde görmek ayrı. Yerinde gören çocuk bir daha onu asla unutmaz ve daha da bilinçlenir." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı Samsun'dan başlattığını hatırlatan Kaymak, Bandırma Vapuru ve Kurtuluş Yolu'nun da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunduğunu ifade ederek, "Çocuklarımız bu bilinçle büyürse biz de gelecekten emin oluruz. Bu bilincin oluşturulması yönündeki gayretlerinden dolayı okul müdürümüzü tebrik ediyorum, çocuklarımıza da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Kaymak, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, satranç takımı ve kitap hediye etti.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de hazır bulundu.

Kaynak: AA