Vali Kaymak, Çukurca Gazisini Ziyaret Etti
Samsun Valisi Osman Kaymak, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda yaralanan astsubay Hakan Salgın'ı ziyaret etti.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda yaralanan astsubay Hakan Salgın'ı ziyaret etti.
Kaymak, 18 Haziran'da 6 askerin gazi olduğu saldırıda ayağından yaralanan Salgın'ı, Vezirköprü ilçesindeki evinde ziyaret etti.
Ziyarete, Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner de katıldı.
Salgın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından 22 Haziran Cuma günü ambulans uçakla memleketine getirilmişti.