Vali Kaymak: "Çarşamba Şeker Fabrikası bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak"

22.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:50

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Çarşamba Şeker Fabrikası çalışmaya başlaması halinde bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaktır" dedi.



Yeniden faaliyete başlayacak olan Çarşamba Şeker Fabrikasının tanıtım toplantısı Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 9 senedir üretim yapmayan Çarşamba Şeker Fabrikasının yeniden faaliyete geçmesi adımı sonrası fabrika binasında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.



Toplantıda, 'Şimdi Pancar Daha Çok Kazandırıyor' kampanyasıyla ilgili sunum gerçekleştiren TÜRKŞEKER Tarımsal Üretim Dairesi Başkanı Mesut Sönmezler, alım fiyat hesaplamasında yüzde 12'nin altında olan pancar şeker (polar) oranının da yüzde 12 polar baz alınarak hesaplanacağı müjdesini verdi.



"Çarşamba ve Samsun halkını heyecanlandırıyor"



Şeker pancarı üretimi ve çiftçilerin üretim aşamasında dikkat etmesi gereken hususlar hakkında yaptığı sunum sonrası Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir konuşma yaptı. Başkan Demir, Çarşamba Şeker Fabrikasını yeniden faaliyete geçmesinin Çarşamba ve Samsun halkını heyecanlandırdığını, ilk alımda hedeflenen pancar üretimi rakamlarına ulaşılmayı dilediğini aktardı.



"Üreticileri yalnız bırakmayalım"



Başkan Mustafa Demir'in konuşmasının ardından konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise çiftçilerin daha çok üreterek daha çok kazanmalarını istediğini belirterek, "Şeker pancarı yerli ve milli, bütün çiftçilerin her alanda kullanabileceği bir üretim alanıdır. Çarşamba Ovası'nda çiftçimizin bir kısmı fındık ektiler. Bu üreticileri şeker pancarına çevirmeliyiz. Şeker pancarı çok bereketli bir ürün. Üreticinin pancarı kime satacağı gibi bir derdi yok. Pancar şirketi çiftçi üretim yaptıkça maaş verir gibi ödeme yapıyor. Birçok destek sağlıyor. Çok yorulmadan, çok karlı, çok zevkli ve çok bereketli bir üretim alanı. Burada ki katılımcılardan isteğim üreticileri yalnız bırakmayalım. Bu fabrikaların bacaları tüttüğü zaman çok kıymetlidir. Çarşamba Şeker Fabrikası çalışmaya başlaması halinde bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaktır" diyerek 150 bin ton üretim hedefinin Çarşamba ilçesinden sağlanmasının en büyük temennisi olduğunu kaydetti.



Vali Kaymak'ın konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi. Soru cevap-bölümünün tamamlanmasının ardından program katılımcıların hep birlikte çekildiği fotoğraf ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA