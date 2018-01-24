Vali Kaymak: "Biz Kadına Şiddeti Kesinlikle Reddediyoruz, Kınıyoruz"

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Biz kadına şiddeti kesinlikle reddediyoruz, kınıyoruz. Şayet böyle bir sıkıntısı olan varsa devletimiz her zaman onların yanındadır" dedi.

Vali Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Samsun Kadın Konukevi'nde kalan kadınların, Atakum Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğinde, Samsun İş Kadınları Derneği'nin sponsorluğunda hazırladıkları resim sergisi, halk oyunları gösterisi ve Türk sanat müziği dinletisi etkinliğine katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Vali Kaymak ve eşi Emine Kaymak, diğer davetlilerle birlikte Kadın Konukevi'nde kalan kadınlar tarafından yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirerek, resimleri incelediler.

Sergi açılışının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı yaptı.

"2012 yılından itibaren Samsun'da 3 bine yakın kadınımız konukevinde misafir edildi"

Son yıllarda Türkiye'nin özellikle sosyal güvenlik alanında yaptığı çalışmaların büyük bir takdirle karşılandığını kaydeden Vali Osman Kaymak, "Kadınlara, engellilere, gençlere ve yaşlılara yönelik olarak alınmış çok büyük tedbirler var. Türkiye şu anda güçlendikçe ve kişi başına gelirini artırdıkça bu konularda her gün yeni hizmetleri vatandaşlarımıza sunuyor ve bunları sunmaktan bizler büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tabii ki kalkınmış bir toplumun sonucu olarak da maalesef kentlerde hiç istemediğimiz olaylar yaşanıyor, kadına karşı şiddet olayları gerçekleşiyor, kadınlarımız bazen kendilerini yalnız ve çaresiz hissediyorlar. İşte o durumlarda devletimiz onlar için Kadın Konukevleri Projesi'ni hayata geçirerek derman olmaya çalışıyor. 2012 yılından itibaren Samsun'da 3 bine yakın kadınımız konukevinde misafir edildi, her türlü sosyal ihtiyaçları da karşılanarak, yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olundu" dedi.

Toplumda kadına yönelik şiddet olaylarının yaşanmamasını arzu ettiklerini dile getiren Osman Kaymak, "Bu çerçevede belediyelerimiz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iyi, örnek ve mutlu aile anlamında çeşitli sosyal programlar yapıyor. Keşke bir ailede hiç kavga olmasa. Şüphesiz bizim kültürümüz bunu önleyen bir kültür ama kendi kültürümüzden uzaklaştıkça maalesef bu sorunlarla başa çıkamıyoruz. Ama bu konuda modern anlamda çözüm yolları bulunmaya çalışılıyor. Biz kadına şiddeti kesinlikle reddediyoruz, kınıyoruz. Şayet böyle bir sıkıntısı olan varsa devletimiz her zaman onların yanındadır. Lütfen çekinmesinler, bizden yardım istesinler" diye konuştu.

Etkinliğin başında Kadın Konukevi'nde kalan kadınlar tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergiyi gezdiklerini hatırlatan Vali Kaymak, "Çok güzel resimler yapmışlar. Kendilerini sosyal yönden de bu travmayı atlatacak şekilde hazırlıyorlar. Bu manada, kadınlarımıza destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Tabii temenni ediyoruz ki; keşke kadınlarımız kendi evlerinde, eşleriyle, kendi çocuklarıyla birlikte mutlu aile ve mutlu Türkiye'ye destek olsunlar, bu tür travmalar yaşanmasın. Ama olmaması halinde de devletimizin bu tür imkanlarının olduğunu bilelim. Biz Samsun Valiliği ve belediyelerimiz olarak halkımızın yanındayız. Onları mutlu etmek için sürekli çözüm üretiyoruz. Devletimiz çok güçlü. O yönüyle gelin aile içindeki dayanışmayı, mutluluğu yaşayalım, mutluluğu dışarıda aramayalım" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Osman Kaymak, eşi Emine Kaymak ve diğer protokol üyeleri, Kadın Konukevi'nde kalan ve İŞKUR'un işbirliğinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi.

Etkinlik daha sonra, Kadın Konukevi'nde kalan kadınlar tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ve Türk sanat müziği koro-solo dinletisiyle sona erdi.

Etkinliğe Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, şube müdürleri, Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, Samsun İş Kadınları Derneği Başkanı Münevver Uğurlu, üyeleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN