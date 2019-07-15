Vali Kaymak: "15 Temmuz darbe girişiminde dini değerleri kullandılar"

Samsun Valisi Osman Kaymak, 15 Temmuz darbe girişiminin dini değerleri kullanan bir grubun hareketi olduğunu belirterek, "Artık uyanık olacağız ve dinimizin güzelliklerinden uzak kalmayacağız" dedi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna program gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Erol Olçok Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen programda Samsun Valisi Osman Kaymak, şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin masalarını tek tek dolaşarak, sohbet etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, bu vatanın düşmanlarının Türk milletini hiçbir şekilde esaret altına alamadıkları gibi, en hasta ve zayıf zannettikleri tarihte bile kaçan taraf olduğunu söyledi.

"Türk toplumunun değerleri olan kelimeleri dejenere ettiler"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, 15 Temmuz darbe girişiminin dini değerleri kullanan bir grubun hareketi olduğunu belirterek, "Bunlar bizim kültürümüzdeki ağabey, abla ve cemaat gibi Türk toplumunun değerleri olan kelimeleri dejenere ettiler. İnsanlar ağabey, abla ve cemaat demekten çekinir oldu ama bu tabirlerde bir suç yok. Bunların göbek bağı Amerika'daydı, emirleri oradan alıyorlardı. Üzerimize oynanan oyunları çok iyi görüyorsunuz. Bizim kültürümüz ve inancımız çok kıymetli, insanlarımız birbirini seviyor. Bu duyguları dejenere ederek insanları birbirine düşürdüler. Artık uyanık olacağız ve dinimizin güzelliklerinden uzak kalmayacağız. Ama bir adam dışarıdan emir alıyorsa ona karşı dikkatli olacağız" diye konuştu.

"Sınırda PKK Türkiye'ye girmek için haber bekliyordu"

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde Türkiye'nin Suriye ve Libya gibi olabileceğini ifade eden Vali Kaymak, "İnanın iç savaş çıkaracaklardı. Sınırda PKK Türkiye'ye girmek için haber bekliyordu. Allah'a şükür milletimiz tehlikeyi gördü ve canını topların, tüfeklerin önüne koydu ve darbe girişimi başarısız oldu" diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından yemek, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi.

Programa ayrıca, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve eşi, İl Jandarma Komutan V. J. Albay Mehmet Arı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA