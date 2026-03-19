Vali Kartal uygulama noktalarını ziyaret etti

Uşak Valisi Serdar Kartal, bayram tedbirleri kapsamında polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevli personelin ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde uygulama noktalarında ve sokaklarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Uşak Valisi Serdar Kartal, ilk olarak jandarma uygulama noktasını ziyaret etti. Burada görev başındaki jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Kartal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ankara-Uşak karayolu üzerinde bulunan polis trafik uygulama noktasına geçen Vali Kartal, burada da görevli polis ekipleri ve seyahat eden vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Kartal, vatandaşların bayramını tebrik ederek yolculuklarında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ziyaret sırasında Vali Kartal, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi'den de uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin devamında uygulama noktasındaki Yaşam Tüneli'nde incelemelerde bulunan Vali Kartal, burada bir trafik polis memuru tarafından yolculuk yapan bir aileye trafik güvenliğine yönelik hazırlanan eğitici videonun izletilmesini takip etti.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Kartal; "Bugün de bayram sevincinin, kavuşmanın arifesindeyiz. En büyük temennimiz bu sevincin hiçbir ailede hüzne dönüşmemesi, hiçbir ocağa ateş düşmemesidir. Bu anlayışla vatandaşımızın Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için ilimiz genelinde tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi.

Yolculuk yapan vatandaşların daha sabırlı ve daha tedbirli olmasını gerektiğini aktaran Vali Kartal; "Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet, jandarma ve diğer tüm kamu kurumlarımız sahada görev yapmaktadır. Bayram tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde 543 uygulama noktamızda, 1529 ekip ve toplam 4896 emniyet ve jandarma personelimiz görev başında olacaktır. Trafik ve asayiş hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Kıymetli hemşerilerim, bayramlar sevdiklerimize kavuştuğumuz ama yolların da aynı zamanda yoğunlaştığı özel zamanlardır. Bu nedenle özellikle trafikte daha tedbirli ve daha sabırlı olmamız gerekiyor. Unutmayalım ki trafikte göstereceğimiz 1 saniyelik sabır, bir ömür boyunca mutluluk demektir." dedi.

Denetimlerin cezai işlem için değil kazaları ve can kayıplarına sıfır indirmek olduğunu vurgulayan Vali Kartal; "Bizim en büyük hedefimiz bu bayram tatilinde sıfır can kaybıyla bayramımızı tamamlamaktır. Denetimlerimizi artırmamızdaki temel amacımız, aziz milletimize cezai işlemler uygulamak değil, kazaları dolayısıyla can kayıplarını sıfıra indirmektir. Bu noktada sürücülerimizin hız kurallarına uymalarını, dikkatli ve tedbirli araç kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Ayrıca sürücüler ve yolcularımız için hayati önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki bayram sensiz olmaz, sevdiklerimiz olmadan bayram olmaz." dedi.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Vali Kartal; "Başta kıymetli Uşaklı hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." dedi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı