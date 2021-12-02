Vali Karaömeroğlu, vali olmak isteyen öğrenciyi makamında misafir etti

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, vali olmak isteyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Selim Damaroğlu'nu makamında misafir etti.

Damaroğlu'nu ailesiyle makamında kabul eden Vali Karaömeroğlu, küçük çocukla bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Karaömeroğlu, Damaroğlu'na ileride vali olabilmesi için derslerine çok çalışması tavsiyesinde bulundu.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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