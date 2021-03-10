Vali Karaömeroğlu: "Sinop su ürünleri ekosisteminin geliştirilmesinde cazibe merkezi olacak"

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi kapsamında kurulması planlanan balık işleme ve paketleme tesisi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezilerinden olan Sinop'ta, Avrupa Birliği'nce (AB) desteklenen "Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi" kapsamında toplam maliyeti 10,5 milyon avro olan balık işleme ve paketleme tesisi kurulması için çalışmalar devam ediyor. Tesisin 2023 yılının ortalarına doğru hizmete girmesi planlanıyor. Projenin inşaat ve yer teslimatı konusunda valilik toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu proje kapsamında kurulması planlanan balık işleme ve paketleme tesisinin açılması ile Sinop'un su ürünleri ekosisteminin geliştirilmesinde cazibe merkezi olacağını söyledi.

Sinop'ta kurulacak olan balık işleme ve paketleme tesisinin son 30 yıl içerisinde kentte yapılan en büyük bütçeli (10,5 milyon avro) yatırımlardan biri olduğunu söyleyen Vali Karaömeroğlu: " Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi" Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı proje yürütücüsüdür. Kalkınma ajansımızın öncülüğünde yürütülen projede Sinop Valiliği, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Sinop Belediyesi ve Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi paydaş olarak yer almaktadır. Su ürünlerinden elde edilen gelirin artırılması, su ürünleri ekosisteminin geliştirilmesi ve bölge özelinde Sinop'un bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi amacıyla 2012 yılında kurumlarımız KUZKA öncülüğünde çalışmalarına başladı. Sinop'ta su ürünleri alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin ortak kullanımına yönelik su ürünleri işleme, şoklama ve depolama hizmetlerinin sunulacağı bir tesis tasarlanmıştır. Hazırlanan proje 2014 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulmuş ve destek almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Proje Tanımlama Dokümanının onaylanmasına müteakip ihale hazırlık çalışmalarına geçilmiştir. 2020 yılında müşavirlik ve inşaat ihaleleri Ankara'da gerçekleştirilmiş olup 2021 yılında ise teknik yardım ve mal alımı ihalelerinin yapılması planlanmaktadır"dedi

Yaklaşık 30 ayda tamamlanması planlanan tesisin 2023 yılı ortalarına doğru faaliyete geçireceklerini belirten Vali Karaömeroğlu : "30 ayda tamamlanması planlanan projemizin yer teslimi bakanlık uzmanları gözetiminde müşavirlik ihalesini alan firma tarafından müteahhit firmaya 05.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Yakın bir zamanda Sinop OSB'de temeli atılacak tesisin 18 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Projenin kalan 12 ayında ise teknik yardım faaliyetleri devam edecektir. 2023 yılı ortalarında da tesisimizin tamamlanarak su ürünleri sektörünün hizmetine sunulmasını bekliyoruz" dedi.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise yaptığı açıklamada Sinop'u su ürünlerinde sektörü yönlendiren merkezi bir il konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Genç konuşmalarını şöyle sürdürdü: "Sinop'ta öne çıkan turizm ve su ürünleri sektörlerinde ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesini odağına alan projemizin, işletmelerin rekabet gücünün, verimliliğinin ve pazarlama etkinliklerinin artırılmasına, ar-ge ve teknoloji altyapısının oluşturulmasına, istihdam imkanlarının geliştirilmesine, işletmeler arası iş birliği düzeyinin artırılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca su ürünlerinde çeşitlilik, katma değer, farkındalık artışı sağlanarak. Projemizin ilk ayağında Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda su ürünlerinin işlenmesi, şoklanması ve depolanmasına yönelik tesis inşa edilecektir. Sinop ilimiz başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeler proje ile kurulan ortak kullanım tesisinden faydalanacak ve rekabet güçlerini artıracaklardır. İşletmelerin üretim ve pazar koşullarının iyileştirilmesine, mevcut ve muhtemel pazarlar ile entegrasyon sağlanmasına katkı sağlayacak tesis ile su ürünlerinde ticarileştirilebilir ürün sayımızı artırmış olacağız. Projenin ikinci ayağında su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek üzere KOBİ Destek Merkezi kurulacaktır. Bu merkezde sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin üretim ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Projenin üçüncü ve son ayağında ise Ajansımız faaliyet Bölgesinde turizm sektörde rekabetçiliğin artırılması amacı ile TR82 Bölgesi turizm master planı, destinasyon tanıtım stratejisi ve kümelenme yol haritası hazırlanacaktır. Ayrıca, ilimizde ilk defa iki alanda kapsamlı destinasyon alan planlaması yapılacak, bu vizyon projeler ile Sinop destinasyonu daha da güçlenecektir" dedi.

Toplantı, KUZKA Genel Sekreterliğinin bilgilendirme sunumu gerçekleştirmesinin ardından sona erdi. Toplantıya Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat dalgın, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çıngıl, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı