Vali Karaömeroğlu'nun annesi toprağa verildi
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Vali Karaömeroğlu'nun annesi toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK - Haberler | Güncel
Vali Karaömeroğlu'nun annesi toprağa verildi

SİNOP Valisi Erol Karaömeroğlu'nun yaşamını yitiren annesi Zehra Karaömeroğlu (86), Rize'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SİNOP Valisi Erol Karaömeroğlu'nun yaşamını yitiren annesi Zehra Karaömeroğlu (86), Rize'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun annesi Zehra Karaömeroğlu, önceki gün İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zehra Karaömeroğlu için memleketi Rize'de cenaze töreni düzenlendi. Merkez Sahil Camisinde kılınan cenaze namazına, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Rize Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zehra Karaömeroğlu, merkeze bağlı Küçükköy köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Vali Karaömeroğlu'nun annesi toprağa verildi
Vali Karaömeroğlu'nun annesi toprağa verildi
Vali Karaömeroğlu'nun annesi toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

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