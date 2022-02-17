Vali Karaömeroğlu'ndan engelli memura ilk iş gününde ziyaret

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 8 Şubat'ta engellilere yönelik memur atamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Şehri Elmacı'yı ilk mesai gününde ziyaret etti.

Karaömeroğlu, beraberinde eşi Filiz Karaömeroğlu ve diğer ilgililerle Elmacı'yı göreve başladığı Milli Eğitim Müdürlüğündeki odasında ziyaret etti.

Karaömeroğlu, burada çiçek takdim ettiği Elmacı'ya görevinde başarılar diledi.

Elmacı da ziyaretlerinden ötürü Karaömeroğlu çiftine teşekkür etti.