Vali Karaömeroğlu: "Bundan sonra kalbimiz Sinop için atacak" Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, valiler kararnamesi ile Sinop'a atanan Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, valiler kararnamesi ile Sinop'a atanan Erol Karaömeroğlu'nu ziyaret etti. 15 Eylül Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel ve 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri valiler kararnamesi ile Sinop'a atanan Erol Karaömeroğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına dikkat edilen ziyarette 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ise, "Bundan sonra kalbimiz Sinop için atacak. Sinop'a hep beraber hizmet edeceğiz" dedi. - SİNOP Kaynak: İHA