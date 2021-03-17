Vali Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu
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Vali Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu

17.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:13
Vali Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karaömeroğlu, ilçede yapılması planlanan huzurevi protokolü imza programına katıldı.

Ardından Boyabat Belediyesini ziyaret eden Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile bir süre görüştü.

Karaömeroğlu, son olarak esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı işler diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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