Vali Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karaömeroğlu, ilçede yapılması planlanan huzurevi protokolü imza programına katıldı.

Ardından Boyabat Belediyesini ziyaret eden Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ile bir süre görüştü.

Karaömeroğlu, son olarak esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı işler diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun