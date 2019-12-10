10.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:47

Vali Karaloğlu zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat Ziraat Odası'na ait zeytinyağı fabrikasında incelemede bulundu. Vali Karaloğlu, yeni fabrika kurulması için destek vereceklerini söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bir dizi inceleme ve ziyaret için gittiği Manavgat ilçesinde Manavgat Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarette Vali Karaloğlu'na Kaymakam Mustafa Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve diğer yetkililer eşlik etti. Vali Münir Karaloğlu, ziyarette fabrikayı gezerek üretim hattında incelemelerde bulundu. Zeytinin fabrikaya gelmesinden, sıkılıp zeytinyağı olarak üretimine kadar Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin'den ayrıntılı bilgi alan Vali Karaloğlu, çiftçilerle de görüşerek, sıranın çok fazla olduğuna dikkati çekti.

Vali Münir Karaloğlu, Başkan Rasim Metin'i tebrik ederek, çiftçilerin örgütü olan Ziraat Odası'nın böyle bir tesis kurmasından çok memnun olduğunu söyledi. Zeytinyağı fabrikasının başarılı bir örnek olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, Zeytinin bu kadar uzun süre beklemesi doğru değil. Bunu azaltmak için yeni bir tesis ihtiyacı var. Kaymakam Mustafa Yiğit ve başkan, arsası konusunda bir çalışma yapsın. Fabrika kurulurken de biz her türlü desteği veririz. Çiftçinin kendi örgütü olan Ziraat Odası çiftçinin derdiyle ilgilensin. Bu fabrika kurulurken de 2012 yılında biz BAKA olarak destek vermişiz. Önümüzdeki fabrikayı realize edebilirsek ona da destek olmaya devam ederiz dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, fabrikada ücret haricinde onda bir oranında üreticinin zeytinini sıktıklarını belirterek, Fabrikamız 2012 yılında hizmete girdi. O tarihten bu yana diğer zeytin yağı fabrikaları 6'ya bir oranında sıkım yaparken, biz onda bir oranında sıkım yapıyoruz. Manavgat'ta yıllık 3 milyon liradan fazla, Antalya genelinde ise 6 milyon liraya yakın para çiftçimizin cebinde kalıyor diye konuştu.

Fabrikanın zeytin sezonunda 4 bin ton üretim kapasitesi olduğunu anlatan Başkan Metin, Burada bazen 100'den fazla araç kuyrukta oluyor. Vatandaşlarımız 2 gün, 3 gün sıra bekliyor. Bunu azaltmak için ırmağın doğu yakasına da bir fabrika kurmamız gerekiyor. Bu konuda siz Sayın Valimizden destek istiyoruz dedi.

Vali Münir Karaloğlu, yapımı devam eden Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında, ardından da Havva Taşbaş'a ait zeytin fabrikasında da incelemede bulundu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu