Vali Karaloğlu: "Türkler, Kürtler, Zazalar Anadolu'yu fethetmek için omuz omuzadır"
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Vali Karaloğlu: "Türkler, Kürtler, Zazalar Anadolu'yu fethetmek için omuz omuzadır"

Vali Karaloğlu: 'Türkler, Kürtler, Zazalar Anadolu'yu fethetmek için omuz omuzadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Malazgirt Zaferinin 950'nci yılında yaptığı açıklamada, "Diyarbakır surlarının heybeti Malazgirt Fethi'nin ve ecdadımızın bütün fetihlerinin ilham kaynakları arasındadır.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Malazgirt Zaferinin 950'nci yılında yaptığı açıklamada, "Diyarbakır surlarının heybeti Malazgirt Fethi'nin ve ecdadımızın bütün fetihlerinin ilham kaynakları arasındadır. Türkler, Kürtler, Zazalar Anadolu'yu fethetmek için omuz omuzadır. Türkiye'yi yaşatmak yüceltmek de bu birliğin eseridir" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Malazgirt Zaferinin 950'nci yılında 26 Ağustos 1071, tarihin en şanlı komutanlarından Ebu'l Feth ünvanlı Sultan Alparslan'ın, Anadolu kapılarını, kapanmamak üzere milletimize açtığı gün olduğunu, Anadolu topraklarının tapusu o gün, gaza ruhu ve şehadetle devralındığını belirtti. Vali Karaloğlu, "15 yaşından itibaren kuşandığı kılıcını hiç bırakmayan Sultan Alparslan, tarihin bu büyük zaferini, Müslüman milletler arasında tesis ettiği birlik, bilgi ve irfanla elde etmiştir. Birliğe, bilgiye ve irfana hürmeti, evlatları olan bizlere emanet bırakmıştır. Sultan Alparslan, 'Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır.' Derken, evvel ahir milletine güvenini ifade etmektedir. Nitekim evlatları, sultanın vasiyetine, güvenine canları pahasına sahip çıkmışlardır. Sınır boylarında, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de vatan kurtaran ruh, bu sadakatin en açık göstergeleridir. İhanet şebekelerinin vatanımıza yönelik saldırılarına meydan okuyan bütün askerlerimiz, Sultan Alparslan'ın bu yüzyıldaki askerleridir. Horasan kadar, Silvan ve Diyarbakır, Sultan Alparslan'ın ilham aldığı diyarlardır" dedi.

Türk, Kürt, Zaza Anadoluyu fethetmek için omuz omuza oldukları bir tarih olduğuna değinen Vali Karaloğlu, Diyarbakır surlarının heybeti Malazgirt Fethi'nin ve ecdadın bütün fetihlerinin ilham kaynakları arasında olduğunu vurguladı. Vali Karaloğlu, "Türkler, Kürtler, Zazalar Anadolu'yu fethetmek için omuz omuzadır. Türkiye'yi yaşatmak yüceltmek de bu birliğin eseridir. Sultan Alparslan'ın şahsında, bu toprakları bize vatan yapan; tarihimizin bütün fatihlerini, gazilerini, şehitlerini rahmet ve şükranla yad ediyorum. Birliğimiz daim, ebedi memleketimiz var, kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Malazgirt Zaferimizin 950. yılı kutlu olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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