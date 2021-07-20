Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret Etti

Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret EttiVali Münir Karaloğlu, arife gününde Diyarbakır'ın ilk müslüman valisi Sultan Sasa'nın sembolik türbesini ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret EttiVali Münir Karaloğlu, arife gününde Diyarbakır'ın ilk müslüman valisi Sultan Sasa'nın sembolik türbesini ziyaret etti. İslam ordularının 639 yılında Diyarbakır'ı fethinin hemen ardından Hazreti Ömer tarafından vali olarak Diyarbakır'a atanan Sultan Sasa'nın sembolik türbesi Vali Karaloğlu tarafından ziyaret edildi. Sahabe-i Kiramdan Sultan Sasa'nın sembolik türbesinin başında dua eden Karaloğlu, yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı'mız mübarek olsun. Diyarbakır'ımızın ilk Müsluman Valisi, sahabe-i Kiramdan Sultan Sasa'nın mescidi ve makamını ziyaret edip Fatiha okuduk. Diyarbakır'ımızı İslam'la şereflendiren tüm sahabelerimizin ruhu şad olsun. Eyd ü erafata we bimbarek be" ifadelerini kullandı. İslam ordularının Diyarbakır'ı fethi sırasında yaralanan ve Hz. Ömer tarafından Diyarbakır'a vali olarak atanan Sultan Sasa bin Sahvan El Abdi, fetihten 6 ay sonra şehit olmuş. Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde, Hasan Paşa Han'ının karşısında 1926 yılında yıktırılan Hz. Sa'saa Caminin haziresinde bulunan kabri, 1926 yılında Belediyece Gazi Caddesinde yapılan yol genişletme çalışmaları nedeniyle Sur dışındaki Rızvan Ağa denen alana defnedilmiş. Yıktırılan caminin yerine, 24. 02. 2007 tarih ve 377 sayılı Kültür Varlıkları koruma kurulundan alınmış onaylı proje kapsamında mescid ve ahşaptan sembolik bir türbe yapılmış.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın Sembolik Türbesini Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:26:23. #1.16#

title