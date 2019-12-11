Vali Karaloğlu "Şu ana kadar Antalya ve civarında beklenen yağış düşmüş değil"

11.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:15

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve civarında beklenen yağış düşmüş değil, esas beklentimiz bu gece saat 18.00'den sonra ve özellikle gece yarısı olacağı yönünde" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA