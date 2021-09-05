Vali Karaloğlu, sanatın çocuklarıyla eğlendi
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Vali Karaloğlu, sanatın çocuklarıyla eğlendi

Vali Karaloğlu, sanatın çocuklarıyla eğlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince yenilenen Sanat Sokağında çocuklarla bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince yenilenen Sanat Sokağında çocuklarla bir araya geldi. Yenilenen yüzüyle huzur ve güven ortamında oynayan çocuklara eşlik eden Vali Karaloğlu, salıncak salladı ailelerle sohbet etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki kentin en işlek ve sembol sokaklarından biri olan ve yoğunluğuyla İstanbul Taksim Caddesini andıran Sanat Sokağında vatandaşların ailece gezebilmesi ve kültürel etkinliklerin merkezi olarak kullanılması için yeniden düzenledi. Çocukların oyun alanını da unutmayan Vali Karaloğlu, sokak üzerinde tasarlanarak hayata geçen çocuk oyun alanlarında sanatın çocuklarıyla buluştu. Salıncaktaki çocukları sallayarak aileleriyle sohbet eden Vali Karaloğlu, yeniden tasarlanan sokak için vatandaşlardan teşekkür ve övgü aldı. Ortaya çıkan görüntülerde ise Sanat Sokağında çocuk seslerinin yükselmesi vatandaşları sevindirdi. - DİYARBAKIR

Vali Karaloğlu, sanatın çocuklarıyla eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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