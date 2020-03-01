Vali Karaloğlu'ndan 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlere eleştiri

01.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:54

ANTALYA'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü etkinlikleri, İdlib 'de 33 askerin şehit olması nedeniyle dua ve anma olarak gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ' Suriye 'de ne işimiz var?' diyenlere serzenişte bulundu.-Bu yıl 'Evimiz Akdeniz' sloganıyla kutlanan Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü etkinlikleri, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda başladı. Önceki yıllarda sahil bandında fetih yürüyüşü ile başlayan fetih kutlamaları bu yıl İdlib'de 33 askerin rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşmesi nedeniyle şenlik programları iptal edilerek duaya ve anmaya çevrildi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Antalya Garnizon Komutanı P. Albay Tuncay Polat, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.Etkinliğin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, 'Suriye'de, Halep'te ve İdlib'de ne işimiz var?' diyenlere serzenişte bulundu. Özellikle gençlerin tarihi ve coğrafyayı iyi anlamaları gerektiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu: '1'inci Giyasettin Keyhüsrev, Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevi başındaki ordumuza dua edeceğiz. Burada 'Sen ben yok, Türkiye var' diyerek bir araya geldik. 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' demek için geldik. Zaman zaman 'Suriye'de ne işimiz var' Bizim İdlib'de ne işimiz var' soruları soruluyor. Anadolu'nun anahtarı Halep'tir İdlib'tir. İdlib'i kendi haline bırakırsak, orada yaşayan akrabalarımızı, dindaşlarımızı unutursak, yarın Allah vermesin, Hatay'ı Antalya'yı konuşur oluruz. Tarihe böyle bakmamız lazım."

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, sınır ötesi harekatların önemine değindi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları olmasaydı Türkiye'nin 10 yıl sonra çok farklı sorunlarla meşgul olacağını kaydeden Uslu, 'Bu operasyonlar olmasaydı 10 yıl sonra Anadolu'da durmak bile zor olacaktı. Suriye gibi olacaktık biz de" dedi.

Kaynak: DHA