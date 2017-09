Vali Karaloğlu'ndan "Plakasız Motosiklet Tamir Etmeyin" Uyarısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'de en fazla motosiklet ve elektrikli bisikletin Antalya'da olduğunu belirterek, "Her gün çok sayıda çalıntı, plakasız, tescilsiz, şasi numarası değiştirilmiş motosikletle karşılaşıyoruz. Tamircilerimiz kesinlikle plakası olmayan motosiklete bakmasınlar, plakasızsa kesinlikle tamir etmesinler." dedi.



Karaloğlu, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Bazı dükkanları gezen, esnafın sorunlarını dinleyen Vali Karaloğlu, 50 yıldır dükkanına ilk defa valinin geldiğini ifade eden Kadir Tokgöz'e "Her şeyin bir ilki vardır." diye espri yaptı.



Ziyaretin sonunda gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Antalya'nın ilk kurulan sanayi sitesinde bölgenin sorunlarını yerinde görüp, esnafla dertleşmek istediklerini söyledi. Eski Sanayi Sitesi'nin kentin ortasında kaldığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:



"Belki uzun vade projelerle buraya daha başka şeyler de düşünülebilir. Esnafla doğrudan konuşarak, belediyelerimiz ve esnaf odalarıyla da tartışarak, ne edilebilir, ne yapılabilir? Onun da zamanının gediğini düşünüyorum. Bu kadar şehrin içerisinde kalmış bir alandan belki burayı taşımak lazım. Son dönemde hükümetimizin en son çıkarmış olduğu Üretim Paketi Yasası'nda, şehrin merkezlerinde kalan sanayi sitelerini şehir dışına taşıma ve bu alanları farklı değerlendirmeyle ilgili projeleri var. Belki Antalya'da da bu uygulanabilir mi? Bunu tartışmak lazım."



Öte yandan, motosikletlerle ilgili, İçişleri Bakanlığının sıkı denetimi ve takibi olduğunu anımsatan Karaloğlu, "Türkiye'de en fazla motosiklet ve elektrikli bisikletin olduğu şehir, Antalya. Son dönemde takip ediyorsanız motosikletlere yönelik denetimlerimiz, uygulamalarımız oluyor. Her gün çok sayıda çalıntı, plakasız, tescilsiz, şasi numarası değiştirilmiş motosikletle karşılaşıyoruz. Bir defa tamircilerimiz kesinlikle plakası olmayan motosiklete bakmasınlar, plakasızsa kesinlikle tamir etmesinler. Çalıntı olduğu şüpheleri varsa mutlaka emniyete haberdar etsinler." diye konuştu.



Karaloğlu, kentte çalıntı motosikletlerle birçok suçun işlendiğini ifade ederek, motosikletlerle ilgili denetimleri artırdıklarını da dile getirdi.



Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de Vali Karaloğlu'nun esnafı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti.



Vali Karaloğlu ile esnaf gezileri planladıklarını belirten Dere, "14 aydır Antalya'da görev yapan sayın Valimiz, her zaman esnafın yanında, içinde. Dördüncü esnaf ziyaretimizi eski sanayide yapıyoruz. 50 yıllık esnafımız, ilk defa dükkanını valinin ziyaret ettiğini söyledi. Böyle bir valimiz olduğu için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.