Vali Karaloğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

09.08.2019 20:22

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, bayramların, milli ve manevi hislerin yaşandığı, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği önemli ve özel günler olduğunu belirtti.

Bayramların, yediden yetmişe herkesi birleştiren günler olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kurban Bayramımızı bilinçli ve samimiyetle en iyi şekilde idrak edeceğiz. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle bir kere daha barışacağız, kucaklaşacağız. Ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi, huzur şehri Antalya'mızda da dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Kesilen kurbanların insanları birbirine yakınlaştırması için bir vesile olmasını temenni eden Karaloğlu, Antalya'da bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

Bayram dolayısıyla seyahat edecek olan vatandaşlara yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları çağrısında bulunan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yorgun ve uykusuz asla yola çıkmayalım. Seyahat halindeyken cep telefonu kullanmayalım. Yola çıkarken emniyet kemerimizi, kaskımızı mutlaka takalım. Bu duygu ve temennilerle, hep birlikte ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi rabbimden niyaz ediyorum. Nice sevinçlere, mutluluklara ve hayırlara vesile olması temennilerimle, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ederim."

Kaynak: AA