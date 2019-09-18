Vali Karaloğlu'ndan Gaziler Günü mesajı

18.09.2019 16:22

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, Gaziler Günü'nün bu toprakları yurt kılmak ve yurt tutmak üzere, canlarından vazgeçen gazilerin şeref günü olduğunu ifade etti.

Bugünün, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı verilişinin 98. yıl dönümü olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm gazilerimizi minnetle anıyor, onların büyük bir cesaret örneği göstererek nail oldukları bu şerefi, milletçe büyük bir coşkuyla paylaşıyoruz. Şehitlikle birlikte gazilik de bu toprakların en temel değeri olarak biliniyor. Gazilerin emanetlerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak önemli. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz sonsuza kadar başımızın tacıdır. Söz konusu vatan olunca bu toprakları elimizden alabilecek hiçbir kudret bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA