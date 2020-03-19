Vali Karaloğlu'ndan, "Evlerimizde kalalım" çağrısı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "Mecbur kalmadıkça evlerimizde kalalım" çağrısında bulundu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında "Mecbur kalmadıkça evlerimizde kalalım" çağrısında bulundu.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Kovid-19 tehdidi nedeniyle mecbur olmadıkça evlerimizde kalalım ve daima bir 'açıkkapımızın' olduğunu bilelim. Bu hassas süreçte, talep ve önerilerinizi evinizden çıkmadan 'acikkapi.gov.tr' adresi ve mobil uygulamaları aracılığıyla yapabilirsiniz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA