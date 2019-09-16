Vali karaloğlu'ndan esnafa: sızlanmak, şikayet etmek turist getirmez

16.09.2019 15:28

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, esnafın, turistin kent merkezine inmediğine yönelik serzenişte bulunduğunu belirterek, "Ürünlerinize mutlaka etiket takın, yaşadığınız şehrin gerçeğine göre hareket edin. Sadece sızlanmak, şikayet etmek size turist getirmez" dedi.

Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) ev sahipliğinde başladı. Sobacılar Çarşısı'ndaki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından etkinliklerle devam etti. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumlarının yöneticilerinin de katıldığı kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın marşlarıyla devam etti. Ahilik geleneğinin yansıtıldığı tiyatro gösterisinin ardından Karaloğlu, 'Yılın ahisi' seçilen, Manavgat'ta 63 yıllık terzi Yaşar Azgan'a kaftan giydirdi.

KARALOĞLU: SADECE SIZLANMAK TURİST GETİRMEZ

Törende konuşan Vali Karaloğlu, ahiliğin, birlik teşkilatının önemli yapı taşı olduğunu söyledi. Bu topraklarda esnafın yaklaşık 1000 yıl önce güven oluşturduğunu kaydeden Karaloğlu, "Bu toprakların vatan tutulmasında esnaf ve sanatkarın emeği çok. Ahi Evran'ın asıl amacı iyi ve ahlaklı insan yetiştirmekti. Bizim de amacımız eğitim amacıyla iyi insan ve iyi Müslüman yetiştirmek. Kendi değerlerini özümsemiş insan yetiştirmek, esnaf ve sanatkar yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Tarihte Ahi Evran'ın; işini doğru yapmayan, müşterisini aldatan, cömert olmayan esnafın pabucunu dama attığını dile getiren Karaloğlu, şunları söyledi:

"Biz Antalya'da esnafsak Antalya'nın gerçeklerine uygun hareket etmemiz lazım. Antalya turizm şehridir, esnaf olarak bunun gereğini yapmamız lazım. Türkiye'nin dünyaya açılan turizm penceresindeysek ona göre davranmamız lazım. Esnafı ziyaret ettiğimizde etiketinizi takın, yerli ve yabancı kim varsa hangi malı kaça sattığınızı görsün, diyoruz. Turist dükkandan çıkarken aklına aldatmanın soru işareti bile gelmesin. Tam anlamıyla bunu başarabilmiş değiliz; ancak iyileşme var. Bunu yapmıyorsun sonra '16 milyon turist geliyor ama turist sokağa inmiyor' diyorsun. Yapmamız gerekeni yapalım; o turist bu sokağa inecek, dükkana girecek. Sizde bir gayret olması lazım. Yaşadığınız şehrin gerçeğine göre hareket edin. Sadece sızlanmak, şikayet etmek size turist getirmez. Turist olsam etiketi olmayan iş yerine girmekten endişe duyarım."

BÖCEK: BİRLİĞİMİZ BOZULMASIN

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise teşkilatın kurucusu Ahi Evran'ı andı. Ahiliğin iyiyi ve doğruluğu benimsemek olduğunu belirten Böcek, yerel yöneticilerin de bu anlayışı benimsediğini dile getirdi. Böcek, "Göreve geldiğimin 161'inci gününde hakkaniyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birliğimiz bozulmasın. Ezanımıza, al bayrağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

AESOB Başkanı Dere de ahi teşkilatının, Osmanlı'nın kuruluşunda etkin olduğunu söyledi. Ahi Evran'ın 32 çeşit esnaf oluşturduğunu belirten Dere, ahilik teşkilatının Kırşehir'de başladığını kaydetti. Ahiliğin özünde erdemli insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan Dere, "Ahiliğe sahip çıkmamız, özümüzü kavramamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA