Vali Karaloğlu'ndan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Ziyareti

Vali Münir Karaloğlu yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Vali Münir Karaloğlu yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, OSB yönetim kurulu üyeleri ile atılacak adımlar ve hayata geçirilecek projeler hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Karaloğlu, yatırımda, üretimde ve istihdamda büyümek için azimle çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.

Karaloğlu, altyapı çalışmaları ile OSB içerisine yapılması planlanan kreş-anaokulu gibi sosyal projelerin masaya yatırıldığı OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı sonrası, OSB içerisinde yer alan yem, maden ve metal taşımacılık fabrikalarını gezdi. Karaloğlu, işbaşındaki çalışanlarla tek tek sohbet etti.

Öğle yemeğinde çalışanlarla bir araya gelen Karaloğlu, Diyarbakır için üreten tüm işçilere teşekkür ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretin ardından geçtiğimiz aylarda sözleşmesi imzalanan Diyarbakır OSB 4. Etap alt yapım çalışmalarında da incelemelerde bulunan Karaloğlu, yetkililerden sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karaloğlu, yeni yapılacak sanayi alanın sanayicilere ve Diyarbakır halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre