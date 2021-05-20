Vali Karaloğlu'ndan bal üreticilerine dev destek

Vali Karaloğlu'ndan bal üreticilerine dev destek Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızı var" "Diyarbakır'ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye'nin ilk 5'ine sokacağız" Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından bal...

Vali Karaloğlu'ndan bal üreticilerine dev destek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

"Huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızı var"

"Diyarbakır'ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye'nin ilk 5'ine sokacağız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından bal üreticilerine ekipman desteği sağlandı. Törende konuşan Vali Karaloğlu, "Huzur ve güven ortamı ile tüm araziyi kullanma imkanımız var" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri salonunda gerçekleşen bal üreticilerine destek programına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Bal üreticilerine proje kapsamında 29 üreticiye bal sağma makinesi, 17 üreticiye sır alma teknesi, 18 üreticiye bal dinlendirme makinesi, 30 üreticiye bal sağım çadırı gibi çeşitli arıcılık ekipmanları hibe edildi.

Vali Karaloğlu, üreticilerden ilk 5 sözü aldı

Destekle 3 yıl içerisinde Türkiye'nin ilk 5 ili sıralamasına girmesi için üreticilerden söz alan Vali Karaloğlu, huzur ve güven ortamında her araziye ulaşabileceklerini aktardı. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinde Türkiye'nin öncü illerinden bir tanesi. Arıcılığa baktığımızda, tarım ve hayvancılık gibi karnemiz parlak değil. Türkiye'de bal üretimi bakımında 17. sıradayız, yaklaşık 120 bin bal kovanımız var. Yıllık bin 400 ton bal üretimimiz var, bu rakamlara baktığımızda çok kötü değil fakat Diyarbakır'ın kapasitesine, arazi yapısına, faunasına, huzur ve güven ortamıyla tüm araziyi kullanma imkanımızın olmasın baktığımızda 17. sıra bize yakışmıyor. Biz arıcı ve bal üreticilerimize destek veriyoruz, onlardan da bir beklentimiz var. Diyarbakır'ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde inşallah Türkiye'nin ilk 5'ine sokacağız. Önümüzdeki dönemde Diyarbakır'ı bal üretiminde Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi ve ilk 5 vilayetine getirelim. Yeter ki vatandaşımız üretsin, biz vatandaşımıza gücümüzün yettiği kadar destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Demir ise Vali Karaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Demir, "Proje kapsamında 29 üreticimize bal sağma makinesi, 17 üreticimize sır alma teknesi, 18 üreticimize bal dinlendirme makinesi, 30 üreticiye bal sağım çadırı gibi çeşitli arıcılık ekipmanları hibe edildi. Katkılarından dolayı başta valimiz olmak üzere büyükşehir belediyemize öncülük ettikleri ve destek verdikleri için şahsım ve üreticiler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal