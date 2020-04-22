Vali Karaloğlu'ndan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
HABER KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Karaloğlu'ndan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı - Haberler
23 Nisan, Güncel, Haber

Vali Karaloğlu'ndan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

22.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
Vali Karaloğlu'ndan

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, 23 Nisan 1920'nin bağımsızlık ve demokrasi tarihinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

TBMM'nin kurulduğu ilk günden bu yana Türk milletinin hür sesi, milli birlik ve beraberliğin teminatı olduğuna işaret eden Karaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kurulduğu günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ın aynı zamanda sevginin, kardeşliğin ve barışın da sembolü olduğunu vurgulayan Karaloğlu, her yıl sokaklarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan'ın bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde ve balkonlarda kutlandığını ifade etti.

Karaloğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

"Önemli olan sağlığımız, göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece, kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece balkonlar da bize meydan olur. İnşallah en kısa sürede bu süreci de atlatacağız. Çocuklarımızın neşesi, coşkusu ve enerjisi yeniden sokaklarımızı süsleyecek. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mutlu ve güçlü Türkiye ülküsünü kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak devreden çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Hande Yener Mustafa Keser Rafet El Roman
Spor Burak Yılmaz Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Vali Karaloğlu'ndan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 16:23:08. #1.15#
title