Vali Karaloğlu'ndan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, 23 Nisan 1920'nin bağımsızlık ve demokrasi tarihinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

TBMM'nin kurulduğu ilk günden bu yana Türk milletinin hür sesi, milli birlik ve beraberliğin teminatı olduğuna işaret eden Karaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kurulduğu günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'ın aynı zamanda sevginin, kardeşliğin ve barışın da sembolü olduğunu vurgulayan Karaloğlu, her yıl sokaklarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan'ın bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerde ve balkonlarda kutlandığını ifade etti.

Karaloğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

"Önemli olan sağlığımız, göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece, kalplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde attığı sürece balkonlar da bize meydan olur. İnşallah en kısa sürede bu süreci de atlatacağız. Çocuklarımızın neşesi, coşkusu ve enerjisi yeniden sokaklarımızı süsleyecek. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mutlu ve güçlü Türkiye ülküsünü kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak devreden çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: AA