Vali Karaloğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı. Vali Karaloğlu mesajında, "19 Mayıs, Türk Milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesidir. Tam 101 yıl önce Samsun'da milli mücadeleyi başlatan bu meşale, milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluş mücadelemizin işaret fişeği olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meşalenin ışığında milli mücadelenin Amasya'da yol haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas'ta kutlu hedefine kitlenmiş, Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla birlikte gücüne güç katmış ve 29 Ekim 1923'de milli mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmıştır. Bugün Milli Mücadelemizin işaret fişeği olan bu önemli adımın 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Her yıl yurdumuzun dört bir yanında, ay-yıldızımızın gölgesinde coşku ve heyecanla kutladığımız bu bayramı maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde, balkonlarımızda kutluyoruz. Ancak, biliyorum ki milletimiz ve devletimize güç katan, büyüklük kazandıran gençlerimizin coşkusu balkonlardan taşacaktır. Şartlar ne olursa olsun, her yerde ve her koşulda gençlerimizin coşkusu artarak devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

"Gençlerimiz milletine ilelebet sahip çıkacak"

"Ülkemizin imarını, inşasını ve kalkınmasını hayalleri, cesaretleri ve girişimleriyle sürdüren gençlerimiz vatanımıza, milletimize, sancağımıza, devletimize ve hürriyetimize ilelebet sahip çıkacaktır" diyen Karaloğlu, "Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinin farkında olacaktır. Şüphe yok ki, dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi, yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine gençlerimiz olacaktır. Bu duygu ve inançla; Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden, 19 Mayıs'ı da gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, Aziz şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" diye belirtti. - ANTALYA

