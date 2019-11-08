Vali Karaloğlu'ndan 10 Kasım Mesajı

08.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:04

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Devlet ve millet yekvücut olarak Gazi'nin kutlu emanetlerine sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi yıkmak ve Türkiye'yi tarihten silmek isteyenlere karşı, darbelere, terör saldırılarına, ekonomik sınamalara, işgal girişimlerine ve her türlü oyuna karşı Büyük Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz" dedi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu 10 Kasım vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81'inci yıl dönümünde, rahmet ve şükranla andığını söyleyen Vali Karaloğlu, Gazi Mustafa Kemal'in, 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırdığını, az zamanda çok iş başarmış tarihi bir şahsiyet olduğunun altını çizdi. Karaloğlu mesajında şöyle dedi: "O, mümtaz şahsiyetiyle, en zor zamanında aziz milletimize umut ışığı olmuş, bağımsızlık meşalesini ateşleyerek esaret altına alınmak ve hatta tarihten silinmek istenen milletimize hür ve bağımsız yaşama inancını kazandırmıştır. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta, Türkiye Cumhuriyeti'ni parlak zaferlerin üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmeyi başarmıştır. Bununla birlikte, bir lider olarak, milletimize büyük hedefler göstermiş ve bu yolda ilk adımları atmış; en büyük eseri Cumhuriyeti, muasır medeniyetler düzeyine çıkarmak üzere, bizlere emanet etmiştir. Bizler bugün devlet ve millet yekvücut olarak Gazi'nin kutlu emanetlerine sahip çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi yıkmak ve Türkiye'yi tarihten silmek isteyenlere karşı, darbelere, terör saldırılarına, ekonomik sınamalara, işgal girişimlerine ve her türlü oyuna karşı Büyük Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Yılmadan, yıkılmadan, inanç ve kararlıkla milletçe kenetlenerek mücadelemize devam edeceğiz. Bu manada 10 Kasım, milletimiz adına bir tazelenmedir. Bu vesileyle, Atatürk'ün aziz hatırasını bir kere daha yad ederken, Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı da bir kere daha tazeliyoruz. Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" - ANTALYA

Kaynak: İHA