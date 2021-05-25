Vali Karaloğlu'na, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'den ziyaret

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, ziyaret etti.

Büyükelçi Valdez, Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Karaloğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleri ile ilişkisinin iyi olduğunu söyledi.

Karaloğlu, "Sayın Büyükelçinin Ankara'ya atanmasından sonra ilişkiler daha da gelişecektir." dedi.

Diyarbakır'ın Türkiye ve bölge için tarım, hayvancılık, sanayi gibi birçok alanda önemli bir merkez olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Diyarbakır birçok tarımsal faaliyetin ilk defa yapıldığı, birçok hayvanın ilk defa evcilleştirildiği yerdir. Diyarbakır bir ticaret merkezidir. Ortadoğu pazarına yakın bir konuma sahiptir. Üretilecek ürünlerin buradan pazarlanması kolaydır." dedi.

Büyükelçi Valdez ise medeniyetin başkentinin Diyarbakır olduğunu ve bu nedenle kenti ziyaret ettiğini belirtti.

Diyarbakır'ı ekonomik, kültürel ve tarihi anlamda çok önemli bir şehir olarak gördüklerini, amaçlarının kendi ülkelerinde tanınır hale getirmek olduğunu dile getiren Valdez, Türkiye ile ortak yönlerinin çok olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'da fahri konsolosluk açmak istediklerini bildiren Valdez, Diyarbakır'la ekonomik, politik ve ticari anlamda ilişkiler kurmak istediklerini aktardı.

Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı ve Paraguay Büyükelçiliği çalışanları da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya