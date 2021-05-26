VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
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VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, dünyada 33 noktada Ashab-ı Kehf mağaraları olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de de 4 tane Ashab-ı Kehf mağarası var, dünyada Ashab-ı Kehf mağarası olarak bilinenler içerisinde Kuran-ı Kerim'deki tarife en uygun yerlerden bir tanesi Lice'deki Ashab-ı...

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, dünyada 33 noktada Ashab-ı Kehf mağaraları olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'de de 4 tane Ashab-ı Kehf mağarası var, dünyada Ashab-ı Kehf mağarası olarak bilinenler içerisinde Kuran-ı Kerim'deki tarife en uygun yerlerden bir tanesi Lice'deki Ashab-ı Kehf mağarasıdır" dedi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesi'ndeki Ashab-ı Kehf mağarası ile ilgili yapılan çalışmaların sunulacağı Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Lübnan, Malezya, Irak, Hindistan, Avusturya, Pakistan, İran, Hollanda ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 30 akademisyenin danışmanlık yaptığı sempozyumda, Ashab-ı Kehf ile ilgili birçok konunun işleneceği 23 oturum yapılacak.

'KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR'

3 gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ashab-ı Kehf mağarasının Lice'de olduğu iddiasında olmadıklarını ancak dünyada Ashab-ı Kehf mağarası olarak bilinenler içerisinde Kuran-ı Kerim'deki tarife en uygun yerlerden bir tanesinin Lice'deki Ashab-ı Kehf mağarası olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Lice'nin en büyük değeri olan Ashab-ı Kehf olayını tekrar Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşımak, ancak bu ve benzeri bilimsel toplantılarla olabiliyor. Dünyada 33 noktada Ashab-ı Kehf makamları mağaraları var, Türkiye'de de 4 tane var. Biz sadece Lice'deki Ashab-ı Kehf mağarası burasıdır iddiasında değiliz. Ama emin olun ben de Diyarbakır Valisi olarak atanıncaya kadar Lice'de böyle bir makamın olduğunu bilmiyordum. Demek ki bunu bugüne kadar anlatamamışız. Tefsirler üzerinden burası bana anlatıldığında anladım ki dünyadaki 33 noktadan, Kuran-ı Kerim'den ayetlerde tarif edilen, çünkü ayetler çok net coğrafi tarifler yapıyor, dünyada şu noktada demiyor, şu koordinatta demiyor, ama güneş doğarken mağaranın şurasına, batarken şu yönüne vurur diyecek kadar çok detaylı tarifler var. İşte o tarifler üzerinden ve müfessirlerin görüşleriyle beraber ben kalben mutmain oldum ki dünyada Ashab-ı Kehf mağarası olarak bilinenler içerisinde Kuran-ı Kerim'deki tarife en uygun yerlerden bir tanesinin Lice'deki Ashab-ı Kehf mağarası olduğuna ben kalben mutmain oldum."

'EKSİKLİĞİMİZDEN DOLAYI LİCE VE ASHAB-I KEHF ÇOK BİLİNMİYOR'

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da, Lice'deki Ashab-ı Kehf mağarasının çok bilinmediğini ve bunda kendi eksiklikleri olduğunu söyledi. Lice ve Ashab-ı Kehf'in tanıtımına ayrı önem verdiklerini aktaran Karakoç, "Lice ve Ashab-ı Kehf çok bilinmemektedir. Bizim son dönemlerde en önemli kaynaklarımızdan bir olan İslam Ansiklopedisi'nde Lice geçmemekte. Birçok tezleriyle baktığımız zaman Lice sadece isim olarak geçmekte ve en iyi tezde dahi bir veya iki sayfayken Türkiye'de adlandırılan diğer yerlerin 20-30 sayfa değerlendirildiğini görüyoruz. Burada bizim eksikliklerimizin olduğunu düşünerek tanıtım kısmında, o yöne ayrı önem vermeyi düşündük" şeklinde konuştu.

'Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu'nda düzenlenecek oturumları vatandaşlar zoom üzerinden izleyebilecek.

VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR
VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VALİ KARALOĞLU LİCE'DEKİ ASHAB-I KEHF, KURAN-I KERİM'DEKİ TARİFE EN UYGUN YERLERDEN BİRİDİR - Haberler
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