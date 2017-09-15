Vali Karaloğlu, Kaleiçi'nde İncelemelerde Bulundu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tarihi Kaleiçi'nde uygulanan kararları yerinde inceledi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ile Kaleiçi'nde denetlemelerde bulundu.



Kaleiçi esnafıyla bir araya gelerek, dükkanları tek tek gezen ve esnafın sorunlarını dinleyen Karaloğlu, Kaleiçi için üç toplantının yapıldığını ve alınan kararların Kaleiçi'nde uygulandığını ifade etti.



Vali Karaloğlu, Kaleiçi'nin Antalya için marka değerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"Amacımız, Kaleiçi'ni daha güvenli, daha huzurlu ve daha tertipli bir hale getirmek. Arzu ediyoruz ki Kaleiçi gerçekten herkesin gönül rahatlığıyla girip çıkabildiği bir bölgeye dönüşsün. Onun için bütün taraflar, bölgede görevi olan, yetkisi olan bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve buradaki esnaf arkadaşlar burayı daha düzenli hale getirmek için elinden geleni yapmalı."



Alınan kararları yerinde görmek, esnafı dinlemek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini hatırlatan Karaloğlu, üç ayda bir periyodik toplanma kararı aldıklarını vurguladı.



Antalya Valis Karaloğlu ve beraberindekiler, Kaleiçi ziyaretinin ardından yenilenen Şarampol Caddesi'ni de ziyaret etti.