Vali Karaloğlu, İstihdam Ödülünü Atso Başkanı'na Verdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ankara'daki Milli İstihdam Seferberliği ödül töreninde en çok istihdam sağlayan ikinci kent olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldığı ödülü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'e takdim etti.

Milli İstihdam Seferberliği Değerlendirme Toplantısı, Vali Karaloğlu'nun başkanlığında, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Karaloğlu, konuşmasına Afrin'de terör gruplarına karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zafer dileyerek başladı.

Mücadelenin sadece askeri alanda, ordular arasında devam etmediğini, esas kavganın dünyada ekonomide verildiğini aktaran Karaloğlu, bu kavgada her kesime önemli görevler düştüğünü söyledi.

İşsizlik oranlarının çift haneli rakamlara çıkması üzerine geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli istihdam seferberliği başlatıldığını, 81 il valisine de kentlerindeki ekonomi dinamiklerini harekete geçirmek için talimat verildiğini hatırlatan Karaloğlu, bu seferberlikte Antalya'nın da önemli görev üstlendiğini dile getirdi.

Meslek örgütleri, odalar ve ilgili kurumlarla bir toplantı yaparak Antalya'nın ne kadar yeni istihdam sağlayabileceği konusunun ele alındığını anımsatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"O toplantıda 150 bin yeni istihdam rakamını yakın hedef, 200 bin rakamını da uzak hedef olarak belirlemiştik. Toplantıdan sonra her şeye negatif olarak bakan bazı kesimler 'Bu rakamlar nasıl yakalanacak, hayal görüyor bunlar' demişlerdi. Biz bu şehrin potansiyeline, iş dünyasına güvendik ve güveneceğiz. Bu şehir üretim kapasitesiyle Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak çok önemli merkezlerden biridir. 150 bin rakamını aştık ve 180 bin rakamının üzerine çıktı. 2017'yi iyi bir yerde bitirdik. İstanbul'dan sonra en fazla yeni istihdam sağlayan ikinci şehir olduk. İstanbul başka bir ligde. Aslında bakıldığında, nüfus oranlaması yaparsanız biz kendimizi birinci olarak görüyoruz. Bu ödülün gerçek sahibi de gece gündüz çalışan, üretim sağlayan iş insanlarımız."

Ödülü Çetin'e verdi

İstihdam teşviklerinin bu yıl da güçlendirilerek devam edeceğini belirten Karaloğlu, konuyla ilgili ikincil mevzuatlar hazırlanınca iş dünyasıyla tekrar bir toplantı yaparak bu yılın yeni istihdam hedefinin belirleneceğini bildirdi.

"Herkes çalışmasını yapsın, bu sene 200 bin yeni istihdam sağlarız gibi geliyor. Yelkenlere biraz daha rüzgar doldurmamız gerekiyor." diyen Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Antalya adına aldığı ikincilik ödülünün gerçek sahibinin iş dünyası olduğunu belirterek, ödülü ATSO Başkanı Davut Çetin'e takdim etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi olarak seferberliğe katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

ATSO Başkanı Çetin

ATSO Başkanı Davut Çetin de geçen yıl şubatta Vali Karaloğlu başkanlığında toplandıklarını, istihdam seferberliği için hedefleri konuştuklarını dile getirdi.

Kendisinin Antalya'da 150 bin kişilik yeni istihdam artışına ulaşılabileceğini belirttiğini hatırlatan Çetin, "Sayın Valimiz her zamanki gibi çıtayı yükseltip 200 bin hedefini koymuştu. 183 bin istihdam artışıyla sayın Valimizin hedefine yaklaşmış olduk. Bu başarı sayın Cumhurbaşkanımız tarafından plaketle ödüllendirildi, elbette bu başarı ortak bir başarıdır. Bugün bu mutluluğumuzu bizlerle paylaştığı için Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.