Vali Karaloğlu Hortumun Vurduğu Bölgede İncelemelerde Bulundu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortumun vurduğu ilçelerden Kemer'de incelemelerde bulundu.

Antalya'da dün akşam başlayan sağanak ile fırtına, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Kumluca'da Berivan Karakeçi (13), rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 2'si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kuz Deresi mevkiinde bir otomobil, dereye uçtu. Araçta bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar suda kaybolurken annesi ambulans ile hastaneye sevk edildi. Buse Acar'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yaşanan fırtınanın verdiği zararları yerinde incelemek için Kemer'e giden Vali Münir Karaloğlu, kayıp olan Buse Acar için yapılan arama çalışmalarını takip ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fırtınada büyük zarar gören Kemer Sanayi Sitesi ve Devlet Hastanesi'ni inceleyip basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"1 kişi hayatını kaybetti, 1 kayıp 11 yaralı var"

Özellikle Antalya'nın batı ilçelerinde; Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış oluşan hortum ve dolu nedeniyle muhtelif zararlar oluştuğunu belirten Vali Karaloğlu, "Kumluca'da bir portakal bahçesinde portakal toplarken maalesef 13 yaşında bir çocuğumuz başına isabet eden bir cisim nedeniyle rahmetli oldu. Kendisine Allahtan rahmet diliyoruz. Ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Üç ilçemizde toplamda 11 vatandaşımızın yaralandığını bunlardan ikisinin hala hayati tehlikesinin devam ettiğini ve kırmızı tiraj uygulandığını ifade edebiliriz. Diğer dokuz hastamızın bir kısmı ayakta tedavi edilerek evlerine gönderilirken şu anda hastanelerimizde tedavisi devam eden yaralılarımız da var" dedi.

Kemer devlet hastanesinde zadece acil müdahale yapılacak

Kemer Devlet Hastanesi'nin çatısı, camları ve duvarlarında çok ciddi zararların oluştuğunu ifade eden Vali Karaloğlu, hastanede yatan 11 hastanen ambulanslarla diğer hastanelere nakledildiğini söyledi. Kemer Devlet Hastanesi'nin çatı katında bulunan ve fırtına nedeniyle zarar gören ısıtma sisteminin tamir edilmesi ve öncelikli aksaklıkların giderilmesine kadar bir süre hastanenin yataklı bölümlerinin hizmet vermeyeceğine dikkat çeken Vali Karaloğlu, acil servisin açık olduğunu, acil tedavisi yapılan hastaların ihtiyaç duyulduğunda ambulanslarla başka hastanelere taşınarak yatak tedavisinin sürdürüleceğini duyurdu.

Kayıp Buse Acar için arama çalışmaları sürüyor

Ayrıca fırtınada çok sayıda sera ve meyve bahçesinin zarar gördüğüne değinen Karaloğlu, "Hem Kemer, hem Kumluca hem de Finike'de yüzlerce araç zarar gördü. En önemlisi Kemer KUZ Deresi'nde annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştüler. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya'da tedavisi devam ediyor. Ancak 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar nehirde kayboldu. Hem Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığımıza bağlı helikopter, hem dalgıç ekipleri hem de AFAT ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kemer'de birçok vatandaşın evinin de zarar gördüğünü aktaran Vali Münir Karaloğlu, kamu kurum kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin vatandaşların yaralarını sarmak ve hasar tespiti yapmak için sahada olduğuna vurgu yaptı. Karaloğlu, özellikle tarım alanlarında hasar tespitiyle ilgi hasar oluşmayan diğer ilçelerden de personel takviyesi yapılarak gün ışımasıyla beraber vatandaşların önce hasar tespitini daha sonrada yaralarının sarılmasıyla ilgili çalışmaya devam edileceğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA