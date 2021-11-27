Vali Karaloğlu hayırsever iş insanının yaptırdığı okulun temelini attı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu madencilik, inşaat ve enerji alanlarında önemli faaliyetleri bulunan DİMER Grubun iştiraki olan DİMİN Madencilik tarafından merkez Bağlar ilçesine yaptırılacak 32 derslikli Raif Türk İlkokulunun temel atma törenine katıldı.

Törene Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, iş insanı Raif Türk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Vali Karaloğlu, en büyük varlığın, umudun ve zenginliğin gençler olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da ilk, orta ve lisede eğitim-öğretime devam eden öğrenci sayısının 450 bini geçtiği bilgisini veren Karaloğlu, bu sayının bazı vilayetlerin nüfusundan daha çok olduğunu belirtti.

Kentteki genç nüfusun önemini vurgulayan Karaloğlu şöyle konuştu:

"Elbette ki bu genç nüfusu şehir, ülke ve insanlık için bir değere, zenginliğe dönüştürmek bu genç nüfusun iyi eğitilmesinden geçiyor. Diyarbakır'da hem devlet bütçesi ve hayırseverlerimizden hem de uluslararası fonlardan şu anda büyük bir eğitim seferberliği var. 2 bin 700 yeni ilave derslik çalışmamız var. Milli Eğitim Bakanımızın son Diyarbakır seyahatinden sonra eğitim yatırımlarımız çok hızlandı. Sayın Bakanımıza Diyarbakır halkı, Diyarbakır'daki yavrularımız adına ilin valisi olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten neyi istediysek, konuştuysak döndükten sonra her şey halloldu, ödenekleri gönderildi. Biz de hemen ihale süreçlerine başladık. Şu anda ihaleye çıktıklarımız var, çıkacaklarımız var. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde Diyarbakır gerçekten eğitim altyapısı bakımından eksikleri azaltılmış, hafiflemiş bir ile dönmüş olacak. "

Eğitimde sadece kamu bütçesinin yeterli olmadığına dikkati çeken Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Hayırsever iş insanlarımız da Diyarbakır'da son dönemde çok güzel okullar yaparak Milli Eğitim'e bağışladılar. Yakın zamanda açtıklarımız oldu. Şu anda devam edenler var, daha gelip protokole bağlamasalar da niyetli olanlar var. İnşallah rabbim onlara da en kısa zamanda gelip bu hayır kervanına katılmayı nasip etsin. "

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere çok önem verdiklerini ifade eden Karaloğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Çok farklı alanlarda hem çocuklarımızın eğitimine destek olmak hem de kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde çocuklarımıza destek vermek için 'Uyanış Gençlik' adı altında çok önemli faaliyetlerimiz var. Bütün gayemiz, isteğimiz çocuklarımız iyi eğitilsin. Düşünen insan olsunlar. Edindikleri bilgiyi kendileri, aileleri, ülkeleri ve milletleri için değere dönüştüren gençler olsunlar. Artık çocuklarımız birilerinin istismarına uğramasın, birilerinin akıllarını, birilerinin aklına kiraya vermesin, özgüvenleri yüksek olsun istiyoruz. Bu toprakların geçmişte yetiştirdiği çok önemli bilim insanları var. Yine bu topraklar o geleneğe dönsün ve üreten insanları üretmeye devam etsin diye bir gayretimiz var. Şu anda Diyarbakır'ın 17 ilçesinin tamamında gençlik yatırımlarımız var. İnşallah bunlar tamamlanınca çocuklarımızın, gençlerimizin daha nitelikli, kaliteli zaman geçirebilecekleri, kültürde, sanatta ve sporda iyi yetişmiş gençler olabilmeleri için altyapımız tamam olacak. "

Hayırsever iş insanı Raif Türk de, okul yaptırmanın başlı başına hayırlı bir iş olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çünkü okul daha iyi geleceğin inşa edildiği yerdir. Her okul gibi bizim okulumuz da gelecek nesillere bir hediyedir. Ne kadar modern ve donanımlı olursa olsun bir binayı okul yapan ise aslında öğretmenlerle öğrencilerinin arasında yaşanan sevgidir. "

Konuşmaların ardından yeni eğitim öğrenim yılına yetiştirilmesi planlanan Raif Türk İlkokulunun temeline beton dökme işlemi başlatıldı.

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