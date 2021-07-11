Vali Karaloğlu GGC Ödül Törenine Katıldı
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Vali Karaloğlu GGC Ödül Törenine Katıldı

Vali Karaloğlu GGC Ödül Törenine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Münir Karaloğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Yılın En Başarılı Habercileri" ödül töreninde, başarılı gazetecilere ödül verdi.

Vali Münir Karaloğlu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Yılın En Başarılı Habercileri" ödül töreninde, başarılı gazetecilere ödül verdi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın En Başarılı Habercileri" ödül töreni düzenlendi.

35'incisi düzenlenen ödül töreni öncesinde Vali Münir Karaloğlu tarafından Gazeteciler Cemiyeti için Kayapınar ilçesi Park 75 içerisinde yapılan yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Törene katılan basın mensuplarıyla sohbet eden Vali Karaloğlu yaptığı konuşmada, gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu ve bir Vali bir Kaymakam gibi mesai mefhumu gözetilmeden yapıldığını söyledi.

Ödül törenini çok önemsediğini dile getiren Karaloğlu, ödül alan gazetecileri tebrik ederken mesleğe emek veren tüm basın mensuplarına da teşekkürlerini iletti.

Basın için Önemli Bir Merkez

Karaloğlu, Diyarbakır'ın yerel, ulusal ve uluslararası basının temsilciliğinin yer aldığı bir merkez olduğunu vurguladı. Tarihsel anlamda da Diyarbakır'ın, basının aktif olarak faaliyete geçtiği İstanbul'dan sonra ikinci il olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, bu nedenle Diyarbakır'da bu ödül töreninin gerçekleşmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından geçilen ödül töreninde "İdlip'te Ateşkes İhlali, Rejim Gazetecileri Hedef Aldı" haberiyle TRT World muhabiri Faruk Yüce'ye ödülü Vali Karaloğlu tarafından verildi.

Kaynak: Habermetre

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