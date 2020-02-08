08.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:00

Vali Karaloğlu Finike'de

FİNİKE'de restorasyonu tamamlanan tarihi Bağyaka Camisi'ni hizmete açan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, limanda, Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapılan cami inşaatında incelemelerde bulundu, kurumları ziyaret etti ve muhtarlarla bir araya geldi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Antalya il kurum amirleriyle birlikte Finike ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ve daire amirleri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılanan Vali Münir Karaloğlu, ziyaretinin ilk durağında yeni hizmet binasına taşınan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı'yı makamında ziyaret eden Vali Karaloğlu, ilçe güvenliğine yönelik sürdürülen faaliyetler hakkında bildi aldı.

Vali Karaloğlu ve beraberindeki grup daha sonra belediyeye geçerek Başkan Mustafa Geyikçi'den yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Karaloğlu daha sonra Turunçova'da, restorasyonu tamamlanan Bağyaka Camisi'ni ziyaret etti. Osmanlı mimarisi ve klasik köy tipi modeliyle yapılan, 1980'li yıllarda da taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Bağyaka Camisi, cuma namazının ardından hizmete açıldı. Açılışın ardından cami bahçesinde belediye tarafından yemek ikramı yapıldı.

İskele Mahallesi'nde Eroğlu Nuri İmam Hatip Ortaokulu'nu da ziyaret eden Vali Karaloğlu, şair ve yazarların isimlerinden oluşan 'Edebiyat Sokağı' sınıflarına da girerek öğrencilerle sohbet etti. Okul ziyaretinin ardından beraberindeki grupla spor salonuna geçen Vali Karaloğlu, antrenman yapan Başpehlivan Orhan Okulu ile sohbet etti ve minder güreşi yapan öğrencileri izledi.

'MERMER OCAKLARI TAHRİBATINDAN RAHATSIZ OLDUM'

Vali Karaloğlu daha sonra Kaymakamlık konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Finike'nin son 5 yılda en çok kamu yatırımı alan ilçe olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, bu yatırımları yapmanın kolay iş olmadığını kaydetti. Finike'nin dünyanın en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyleyen Karaloğlu, Finike'nin tarihini korumamız lazım. Tarihi değerlerini, coğrafyasını, çevresini korumamamız lazım. Bugün Bağyaka Camisi'ne giderken, o karşıdaki mermer ocaklarının yaptığı tahribattan rahatsız oldum. Siz de rahatsız oluyorsunuz biliyorum. Talimat verdim arkadaşlarıma, orayı mutlaka yeniden inceleyeceğiz. Bu ülkenin toprak altındaki varlığı, serveti hepimizin ortak değeridir. Onları mutlaka kullanmamız, mermeri, madeni çıkarmamız lazım. Değerli taşları alıp kullanmamız lazım. Ama bunu yaparken hiç kimsenin ormanı yok etmeye, çevreyi kirletmeye, bu kentte yaşayan vatandaşın göz zevkini bozmaya, burada yaşayan vatandaşı toza boğmaya hakkı yok. Bunun dengesini mutlaka kurmamız lazım dedi.

'İŞİNİ DÜZGÜN YAPMAYANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Maden ocakları olacak ama adam gibi işletilecek diyerek konuşmasını sürdüren Vali Karaloğlu, şöyle dedi

Hiç yapılmasın, hiç maden ocağı olmasın demiyoruz. Olacak ama işletenler adam gibi işletecek. Kimse kusura bakmasın, buna izin vermeyeceğiz. Sadece Finike'de değil. Antalya'nın hiçbir noktasında buna izin vermeyeceğiz. Dün de madencilerle birlikteydim. Herkes aklını başına alacak. Yoksa biz bu şehirde madencilik yapamayız. Ama işini düzgün yapan, çevreyi kirletmeyenlerin, ormanı yok etmeyenlerin bütün kamu kurumları ile emrindeyiz. O da işini yapsın helali hoş olsun parasını kazansın. 'Ama ben taşımı alırım, peynir gibi keser kiloyla satarım sonrasına karışmam' diyorsa ona biz müsaade etmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Finike ve Antalya'nın batısında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Konuşmaların ardından muhtarlar kendi mahalleleriyle ilgili sorunları aktardı ve taleplerini dile getirdi. Muhtarların aktardığı sorun ve isteklerin hemen sonrasında il müdürlerine dönerek bilgi alan Vali Karaloğlu, çözüme ilişkin talimat verdi. Vali Karaloğlu, Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantının ardından adliye binasına geçerek Başsavcı Uygur Kaan Arısoy'u ziyaret etti ve liman üstünde Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yapılan Eroğlu Nuri Camii, Revak, İmaret inşaatlarını inceledi. Ziyaretlerine tarihi yapıları gezerek devam eden Vali Karaloğlu, Şekerci Han, butik otel tarzında hizmete açılan tarihi 'Dede evi'ni ve Feyza Sayman'a ait tarihi evi gezdi. Vali Karaloğlu, tarihi evlerin dokusunu bozmadan, düzenli bakım yaparak koruyan bina sahiplerini tebrik etti.

Kaynak: DHA

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